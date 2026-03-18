İran'a ait füze üslerine saldırı! Hürmüz Boğazı'nın hemen yanında

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni saldırıyı duyurdu Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

"ÇOK SAYIDA DERİN DELİCİ MÜHİMMATLA" SALDIRILDI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda, İran'a ait füze üslerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridinde bulunan İran'a ait füze üslerine "çok sayıda derin delici mühimmatla" saldırı düzenlendiği belirtilerek, bu üslerdeki İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin, boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir "tehdit" oluşturduğu savunuldu.