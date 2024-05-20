İran'da Reisi ölürse yerine geçecek kişi belli oldu! Bu yorumla öldüğü şüphesi doğdu!

20 May 2024 00:41 - Güncelleme : 20 May 2024 00:54

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kazaya karışan helikopterinden henüz haber alınamıyor. Akşam karanlığının çökmesiyle beraber arama çalışmaları güçlükle yürütülürken İranlı yetkililer aramanın yoğunlaşacağı tahmini yerleri belirledi. Kaza sonrası saatin ve hava koşullarının giderek ilerlemesiyle umutlar tükenmeye başladı.

Öte yandan dünya siyaseti kulislerinde Reisi'nin yerine kimin geleceği de konuşulmaya başlandı. Bu durumda İran'ın 50 gün içerisinde seçime gitmesi gerekecek.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin naaşına ulaşılarak ölümünün kanıtlanması halinde, İran'ın mevcut birinci başkan yardımcısı Muhammed Muhbir'in geçici halef olması bekleniyor.

İran Anayasası'na göre, İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ölmesi veya görevini yerine getirememesi hallerinde, cumhurbaşkanının birinci yardımcısının 50 gün süreyle görevi başlıyor.

MUHBİR'İN YORUMU REİSİ'NİN ÖLDÜĞÜ YORUMLARINA SEBEP OLDU

Siyaset Sosyolojisi uzmanı Gürbüz Evren TV100 ekranında yaptığı yorumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir tarafından yapılan açıklamaların Reisi'nin öldüğü şeklinde anlaşıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şu anda yanılmıyorsam Muhammed Muhbir Cumhurbaşkanı Yardımcısı durumunda olan. Orada 3 ayrı Cumhurbaşkanı Yardımcısı var. Bu birinci konumda olan. Onun açıklaması İran’a düşmedi. İsrailliler söylüyor. Anayasalarına göre onun Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Bu çok anlamlı bir şey. Muhammed Muhbir Cumhurbaşkanı Yardımcısı “Hiç kimse merak etmesin İran’ın operasyonları sekteye uğramadan devam edecek” diyor. Bunu şöyle yorumluyorlar, bu açıklama yapılıyorsa öldü anlamına geliyor. Kendini şimdiden cumhurbaşkanı olarak görüyor, deniyor. İsrail'in de bunu yayması çok anlamlı görülüyor."

Muhammed Muhbir