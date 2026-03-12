Menü Kapat
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! 'Akıllıca yöntemimiz altında'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı tehditleri devam ederken, İran'dan yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacakları kararı yineledi.

12.03.2026
12.03.2026
ve 'in 'a yönelik saldırıları Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. Savaşın 13. günde de çatışmalar devam ederken, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki 'ndan geçişlere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. İran yaptığı açıklamada alınan kararı yineledi.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! 'Akıllıca yöntemimiz altında'

ABD VE ORTAKLARINA GEÇİŞ YOK

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! 'Akıllıca yöntemimiz altında'

BOĞAZ, İRAN'IN AKILLICA YÖNTEMİNDE

Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur." ifadelerine yer verildi.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.

