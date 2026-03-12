Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Trump, İran'a 2 konuda gözdağı verdi! 1 saat içinde yok ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a başlatılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın tüm gemilerini batırdıklarını söyleyen Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek gözdağı verdi. Öte yandan Trump, İran'ın elektrik kapasitesini de 1 saat içinde yok edebileceklerini belirterek açık açık tehdit etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 08:56

Trump, Air Force One uçağından indiği sırada pistte gazetecilere savaşını değerlendirdi. Bölgedeki son durumu anlatan Trump sık sık İran'a gözdağı verdi. İran'ın neredeyse "yolun sonuna" geldiğini söyleyen Trump, "Bu, bunu hemen bitireceğimiz anlamına gelmez ama durumları öyle." dedi.

"İRAN'IN TÜM GEMİLERİNİ BATIRDIK"

İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve kontrol sistemleri olmadığını öne süren Trump, ülkede "serbest şekilde hareket ettiklerini" iddia etti.

Trump, boğazları yakından izleyeceklerini belirterek, "Boğazlar çok iyi durumda. (İran'ın) Tüm gemilerini batırdık. Bazı füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız." diye konuştu.

"NE ZAMAN DURACAĞIZ?"

Asıl meselenin "kazanmak" olduğunu vurgulayan Trump, "Haberleri izliyorum. Çoğu insan zaten kazanıldığını söylüyor. Sadece ne zaman olacağı sorusu var. Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz ve ideal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2 KONUDA TEHDİTLER SAVURDU

Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek, bunu yaparlarsa İranlıların ülkelerini yeniden inşa etmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğini, 'nin bunu istemediğini söyledi.

Bir saat içinde İran'ın elektrik kapasitesini yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia eden Trump, "Bu yüzden ideal olarak bunu yapmayacağız." dedi.

