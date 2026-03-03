Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'dan Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğine dron saldırısı! Trump intikam mesajı verdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği, İran'a ait 2 insansız hava aracı ile bombalandı. Saldırının ardından elçilik binasından patlama sesleri ve alevler yükseldi. ABD Başkanı Trump, Riyad saldırısında yakında cevap vereceklerini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 05:36
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 05:45

, İsrail ile birlikte topraklarına saldıran 'nin Orta Doğu'daki üslerini bombardımana tutuyor.

İran'dan Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğine dron saldırısı! Trump intikam mesajı verdi

0:00 88
HABERİN ÖZETİ

İran'dan Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğine dron saldırısı! Trump intikam mesajı verdi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İran, İsrail ile birlikte topraklarına saldıran ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini bombardımana tutarak Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldı ve Kuveyt'te 6 ABD askerinin ölmesine neden oldu.
İran'a ait 2 insansız hava aracı (İHA), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği binasını vurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına verilecek yanıtın yakında geleceğini ve güçlü ve sert olacağını belirtti.
İran saldırılarında hayatını kaybeden 6 ABD askerinin tamamı Kuveyt'te öldü.
Pentagon, askerlerin kimliklerini aile yakınlarına haber verilme süreci tamamlanmadığı için henüz açıklamadı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İran'a ait 2 adet insansız hava aracı (İHA), 'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği binasını vurdu. Saldırının ardından şiddetli patlamayla birlikte büyükelçilik binasından alevler ve dumanlar yükseldi.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA YANGIN

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliği’nin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği 2 insansız hava aracının hedefi olmuştur. Saldırı sonucunda sınırlı bir yangın çıkmış ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir" denildi.

ABD VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran’daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliği’ne gelmekten kaçınması tavsiye edildi. ABD Riyad Büyükelçiliği’nin bölgesel durumu izlemeye devam ettiği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin

Suudi Arabistan basını ise, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen saldırının ardından kentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiğini bildirdi.

TRUMP: ABD'NİN CEVABI YAKINDA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Riyad'daki saldırısına ilişkin açıklama yaptı. News Nation'a konuşan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ve 'te askerlerimizin öldürülmesine verilecek yanıt çok yakında geliyor. Güçlü ve sert olacak, bu saldırılara tekrar izin vermeyeceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan İran'a yeni saldırı tehdidi: Büyük dalga yakında

6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan ABD ordusunun İran saldırılarındaki askeri kayıplarının tamamının Kuveyt'te gerçekleştiği bildirildi. CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.

Pentagon, aile yakınlarına haber verilme süreci henüz tamamlanmadığı için söz konusu Amerikan askerlerinin kimliklerini henüz açıklamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail-ABD-İran savaşı Lübnan'a da sıçradı! Orta Doğu yangın yerine döndü: Peş peşe patlama sesleri
ETİKETLER
#abd
#suudi arabistan
#iran
#kuveyt
#ortadoğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.