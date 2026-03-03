İran'dan Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğine dron saldırısı! Trump intikam mesajı verdi

İran, İsrail ile birlikte topraklarına saldıran ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini bombardımana tutuyor.

İran'a ait 2 adet insansız hava aracı (İHA), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği binasını vurdu. Saldırının ardından şiddetli patlamayla birlikte büyükelçilik binasından alevler ve dumanlar yükseldi.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA YANGIN

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliği’nin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği 2 insansız hava aracının hedefi olmuştur. Saldırı sonucunda sınırlı bir yangın çıkmış ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir" denildi.

ABD VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran’daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliği’ne gelmekten kaçınması tavsiye edildi. ABD Riyad Büyükelçiliği’nin bölgesel durumu izlemeye devam ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan basını ise, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen saldırının ardından kentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiğini bildirdi.

TRUMP: ABD'NİN CEVABI YAKINDA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Riyad'daki saldırısına ilişkin açıklama yaptı. News Nation'a konuşan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ve Kuveyt'te askerlerimizin öldürülmesine verilecek yanıt çok yakında geliyor. Güçlü ve sert olacak, bu saldırılara tekrar izin vermeyeceğiz."

6 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan ABD ordusunun İran saldırılarındaki askeri kayıplarının tamamının Kuveyt'te gerçekleştiği bildirildi. CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.

Pentagon, aile yakınlarına haber verilme süreci henüz tamamlanmadığı için söz konusu Amerikan askerlerinin kimliklerini henüz açıklamadı.