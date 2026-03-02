İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

ABD ile İsrail'in saldırı başlattığı İran'da Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Ayetullah Ali Rıza Arafi, ülkenin geçici olarak dini lideri oldu.

Hamaney'in yerine göreve başlayan Ali Rıza Arafi, yaptığı ilk açıklamada bu geceyi işaret ederek İsrail'e meydan okudu.

Arafi açıklamasında "Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.