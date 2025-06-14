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 | Onur Kaya

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama! İran halkına çağrı yaptı

MOSSAD ajanlarını İran topraklarına sızdırarak stratejik noktalara silah yerleştiren ve 'Yüksek Aslan' operasyonuyla İran'a ait askeri ve nükleer tesisleri vuran İsrail, bir yandan da İran'ı içten çökertmeye çalışıyor. İki ülke arasındaki çatışmalar devam ederken yeni bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını 'özgürlük' vaadiyle rejime karşı ayaklanmaya çağırdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 01:37

İsrail dün sabaha karşı İran'a peş peşe saldırı düzenledi. İran'ın üst düzey komutanlarını öldüren İsrail, operasyonda nükleer ve askeri tesisleri de hedef aldı. Çok sayıda bilim insanı da öldürüldü. İran'dan ise İsrail'in saldırılarına peş peşe misilleme geldi. İki ülke arasındaki çatışma devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni açıklamalar geldi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a karşı sürdürdüğü askeri operasyonuna değinerek, "Umuyorum özgürlüğünüze giden yolu açacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama! İran halkına çağrı yaptı

"TARİHİN EN GÖRKEMLERİ OPERASYONLARINDAN BİRİ"

İran'da 50 yıldır baskı uyguladığını iddia ettiği rejimin, kendi ülkelerini ortadan kaldırmakla tehdit ettiğini ileri süren İsrail Başbakanı, "İsrail, tarihin gördüğü en görkemli askeri operasyonlardan biri olan ‘Yükselen Aslan’ operasyonu kapsamında rejimin bize karşı kullandığı nükleer ve balistik tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz görevimizi yerine getirirken aynı zamanda sizin özgürlüğünüze giden yolu da açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İRANLILARA AYAKLANMA ÇAĞRISI

Netanyahu, "Dahası yolda. Rejim, onu neyin vurduğunu veya neyin vuracağını anlamayacak bile. Daha önce hiç bu kadar zayıf olmamışlardı. Bu sizin ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir şans" diyerek, İran karşıtı protestolarda sıklıkla kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganını dile getirdi.

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İsrail’in saldırılarının İran halkına karşı değil, İran rejimine karşı olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu" savundu.

Netanyahu, "İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini" öne sürdü.

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