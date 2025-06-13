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İsrail-İran arasıda sıcak saatler! Netanyahu'dan savaş hazırlığı talimatı! Askerleri cepheye yığıyor

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İsrail, dün gece saatlerinde İran'ın birçok noktasını vurmaya başladı. 'Yükselen Aslan' saldırısını başlattıklarını duyuran İsrail'den yeni bir hamle daha geldi. Ordu, yedek askerleri göreve çağırdığını ve ülke genelindeki tüm muharebe alanlarına konuşlandırıldıklarını duyurdu.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 19:33

Orta Doğu iyice karıştı. İsrail, dün gece saatlerinde İran'a saldırıya başladı. Birçok askeri ve nükleer tesis noktası vurulurken, üst düzey isimler öldürüldü. İsrail, ilerleyen saatlerde saldırıların devam edeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) operasyon sonrasında geniş çaplı savaş hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

İsrail-İran arasıda sıcak saatler! Netanyahu'dan savaş hazırlığı talimatı! Askerleri cepheye yığıyor

ASKERLER MUHAREBE ALALNINA

Açıklamada, çeşitli birliklerden yedek askerlerin göreve çağrıldığı ve “ülkenin tüm muharebe alanlarına” sevk edildiği belirtildi. IDF açıklamasında, bu sevkiyatların yalnızca savunma amaçlı olmadığını vurguladı:

“Bu çağrı ve konuşlandırma, İran’a yönelik başlatılan operasyon kapsamında tüm cephelerde savunma ve taarruz hazırlıklarının bir parçasıdır.”

İsrail-İran arasıda sıcak saatler! Netanyahu'dan savaş hazırlığı talimatı! Askerleri cepheye yığıyor

'SEÇENEK KALMADI'

IDF Sözcüsü Effie Defrin, hedefin İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olan Natanz olduğunu söyledi.

Defrin, “Bu tesis, Devrim Muhafızları’nın askeri nükleer programını ilerletmek için kullanılıyordu. Yer altındaki bu tesise ve diğer kritik altyapılara saldırdık” dedi.

İsrail-İran arasıda sıcak saatler! Netanyahu'dan savaş hazırlığı talimatı! Askerleri cepheye yığıyor

IDF sözcüsü, “İsrail’in harekete geçmek dışında bir seçeneği kalmamıştı” diyerek operasyonu savundu.

İran’dan gelebilecek misillemeler nedeniyle tüm İsrail vatandaşlarına erken uyarı verildiğini belirten Defrin, halkı “sorumluluk ve sükûnetle” hareket etmeye çağırdı.

İsrail-İran arasıda sıcak saatler! Netanyahu'dan savaş hazırlığı talimatı! Askerleri cepheye yığıyor

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI SAHADA

“Zor birkaç gün bizi bekliyor olabilir” diyen Defrin, İsrail’in hedeflerine ulaşana kadar askeri operasyonların sürebileceğini belirterek, “Uzun bir operasyona hazırlanıyoruz” dedi.

İsrail’in saldırısına karşılık olarak İran, 100'den fazla insansız hava aracını İsrail’e yönlendirdi. Bazı İHA’ların etkisiz hale getirildiği bildirildi ancak bir kısmının hâlâ hedefe doğru ilerlediği belirtiliyor.

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