Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İsrail, İran'a düzenlediği saldırıların amacını açıkladı! Dikkat çeken 4 madde

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik ABD ile ortak başlattıkları saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Katz, "saldırıların amacının İran'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti. Katz saldırı nedenlerini 4 madde ile açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 14:17

Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyada yaptığı açıklama ile İsrail'in 'a düzenlediği saldırıları değerlendirdi. İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ile diğer altyapı tesislerinin hedef alındığını belirten Katz, saldırıların gerekli olduğu süre boyunca devam edeceğini bildirdi.

SALDIRILARIN AMACI: İRAN'IN YETENEKLERİNİ KALDIRMAK

İran genelinde füze fırlatma kapasitesi ve stratejik hedeflere zarar verdiklerini ileri süren Katz, ABD ve İsrail'in İran'ya yönelik düzenlediği saldırıların "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu savundu.

Saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceği tehdidinde bulunan Katz, "saldırıların amacının İran'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak, İsrail ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını korumak, İran'ın nükleer silah ve füze üretimi konusundaki çalışmalarını engellemek ve İran halkının harekete geçerek rejimi devirmesi için koşullar oluşturmak" olduğunu iddia etti.

İsrail-ABD ortak saldırısıyla İran'a büyük zarar verildiğine işaret eden Katz, İran'dan sonra Lübnan'a yoğun saldırıları sürdürecekleri mesajını da verdi.

İSRAİL ORDUSU, İRAN DEVLET KURUMLARINI HEDEF ALDI

Öte yandan Katz'ın düzenlendiğini işaret ettiği saldırılarda İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da devlet kurumlarını hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başkent Tahran'da devlet kurumlarının bulunduğu komplekse saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi binasının çok sayıda mühimmatla vurulduğu, ayrıca İranlı subayların eğitim aldığı bir kurum ile diğer altyapı tesislerinin hedef alındığı paylaşıldı.

İsrail ordusu ayrıca, hedef alınan noktaları gösteren bir 3D görsel paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt zammı için hükümetten fren! Eşel Mobil kalkanı yeniden masada
CANLI TOKİ Ankara kura sonuçları 2026 liste liste! TOKİ Ankara kura çekimi hak sahipliği sonuçları açıklandı mı? Ankara TOKİ ilçe ilçe sonuçlar…
MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun
İsrail’de gözaltına alınan Emrah Çakmak kimdir, kaç yaşında ve hangi kurumda çalışıyor? Emrah Çakmak’ın kariyeri
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#Askeri Saldırılar
#Bölgesel Gerilim
#Savunma Bakanı Yisrael Katz
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.