MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, sosyal medyada yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Koçak, Konya'da yer alan Ereğli ilçesinin il olabilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu açıkladı. Kanun teklifinde Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallerinin ilçe statüsüne Ereğli ilçesinin de il statüsüne getirilmesi talep edildi.

"3 İLÇE BİRLEŞSİN İL OLSUN"

MHP'li Koçak, X hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun!"

NÜFUSU 158 BİN

Konya'nın güneydoğusunda yer alan Ereğli'nin nüfusunu yaklaşık 158 bin kişi oluşturuyor.

Ereğli'nin Konya şehir merkezine uzaklığı ise 150 kilometre.