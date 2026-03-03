Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak sosyal medyada yaptığı açıklamada 3 ilçenin birleşip il olması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, sosyal medyada yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Koçak, Konya'da yer alan Ereğli ilçesinin il olabilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu açıkladı. Kanun teklifinde Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallerinin ilçe statüsüne Ereğli ilçesinin de il statüsüne getirilmesi talep edildi.

MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Ereğli'nin il, Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ise ilçe olması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Ereğli ilçesinin il olması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.
Teklif, Ereğli'ye bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılmasını da içeriyor.
Ereğli'nin nüfusu yaklaşık 158 bin olup, Konya şehir merkezine 150 kilometre uzaklıktadır.
MHP'den yeni kanun teklifi! 3 ilçe birleşip il olsun

"3 İLÇE BİRLEŞSİN İL OLSUN"

MHP'li Koçak, X hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun!"

NÜFUSU 158 BİN

Konya'nın güneydoğusunda yer alan Ereğli'nin nüfusunu yaklaşık 158 bin kişi oluşturuyor.

Ereğli'nin Konya şehir merkezine uzaklığı ise 150 kilometre.

