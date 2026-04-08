İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde masada yer almayan Netanyahu ve hükümetine sert tepki gösterdi. İsrail tarihinde böyle bir siyasi felaketin hiç yaşanmadığını söyleyen Lapid, "İsrail, ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken masada bile yer almadı" dedi.

İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu!
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş tüm dünyayı diken üstüne getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, çevredeki ülkelerin hedef alınması her an savaşın daha da büyüyeceği endişesini arttırdı.

İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş endişeleri, ABD Başkanı Trump'ın İran ile 2 haftalık bir ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmasıyla yeni bir boyut kazandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı savaşın ilk gününden bu yana sert dille tehdit etmiş ve İran medeniyetini yok edeceğini söylemişti.
Trump, İran'a verdiği sürenin dolmasına yakın 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.
Trump, İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu belirtti.
İsrail'den ne ateşkesle ilgili bir duyuru, ne de görüşmelerde yer aldıklarına dair bir açıklama geldi.
İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu İsrail tarihinde görülmemiş büyük bir siyasi başarısızlıkla eleştirdi ve ulusal güvenlik açısından kritik kararlar alınırken İsrail'in masada yer bulamadığını belirtti.
Lapid, Netanyahu'nun kibri, sorumsuzluğu ve stratejik planlama eksikliğinin siyasi ve stratejik tahribata yol açtığını ifade etti.
Dün ABD Başkanı , İran'ı savaşın ilk gününden bu yana çok sert bir dille tehdit etmiş, İran medeniyetini yok edeceğini söylemişti.

İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

Trump, İran'a verdiği süreye yaklaşık bir buçuk saat kala açıklama yaptı ve 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. Trump, geçmişteki çeşitli ihtilaf noktalarının neredeyse tamamının giderildiğini belirtti.

İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

Tüm bunlar olurken İsrail'den ne ateşkesle ilgili bir duyuru, ne de görüşmelerde yer aldıklarına dair bir açıklama geldi. Netanyahu ve hükümetinin bu kadar pasif kalmasına İsrail muhalefet lideri 'den tepki geldi.

İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

"İSRAİL TARİHİNDE BÖYLE BİR BAŞARISIZLIK GÖRÜLMEDİ"

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi. Lapid, “Tarihimizde bu denli büyük bir siyasi başarısızlık görülmedi. İsrail, ulusal güvenliğimiz açısından kritik kararlar alınırken müzakere masasında dahi yer bulamadı. Ordu kendisinden beklenen her görevi yerine getirdi, halk ise olağanüstü bir direnç gösterdi; ancak Netanyahu hem siyasi hem de stratejik açıdan başarısız oldu ve belirlediği hiçbir hedefe ulaşamadı" dedi.

İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

"KİBRİ, SORUMSUZLUĞU..."

Netenyahu'nun kibri, sorumsuzluğu ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle ortaya çıkan siyasi ve stratejik tahribatı düzeltmenin yıllar süreceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a karşı ortak saldırılar başlatmıştı. Çatışmaların 40. gününde, ABD ile İran arasında 15 günlük bir anlaşmasına varıldı.

