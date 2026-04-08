İsrail muhalefeti Netanyahu'yu 'ateşkes' topuna tuttu! "Tarihte böyle felaket yaşanmadı"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş tüm dünyayı diken üstüne getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, çevredeki ülkelerin hedef alınması her an savaşın daha da büyüyeceği endişesini arttırdı.
Dün ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı savaşın ilk gününden bu yana çok sert bir dille tehdit etmiş, İran medeniyetini yok edeceğini söylemişti.
Trump, İran'a verdiği süreye yaklaşık bir buçuk saat kala açıklama yaptı ve 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. Trump, geçmişteki çeşitli ihtilaf noktalarının neredeyse tamamının giderildiğini belirtti.
Tüm bunlar olurken İsrail'den ne ateşkesle ilgili bir duyuru, ne de görüşmelerde yer aldıklarına dair bir açıklama geldi. Netanyahu ve hükümetinin bu kadar pasif kalmasına İsrail muhalefet lideri Yair Lapid'den tepki geldi.
ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi. Lapid, “Tarihimizde bu denli büyük bir siyasi başarısızlık görülmedi. İsrail, ulusal güvenliğimiz açısından kritik kararlar alınırken müzakere masasında dahi yer bulamadı. Ordu kendisinden beklenen her görevi yerine getirdi, halk ise olağanüstü bir direnç gösterdi; ancak Netanyahu hem siyasi hem de stratejik açıdan başarısız oldu ve belirlediği hiçbir hedefe ulaşamadı" dedi.
Netenyahu'nun kibri, sorumsuzluğu ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle ortaya çıkan siyasi ve stratejik tahribatı düzeltmenin yıllar süreceğini söyledi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a karşı ortak saldırılar başlatmıştı. Çatışmaların 40. gününde, ABD ile İran arasında 15 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldı.