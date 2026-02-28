İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!

İsrail ordusu, İran’a yönelik hava harekatı sürerken eş zamanlı olarak Lübnan sınırındaki askeri tahkimatını artırdı.

İsrail basınından elde edilen bilgilere göre, sınır hattına yeni birlikler sevk edilirken yedek kuvvetler de acil koduyla göreve çağrıldı.

STRATEJİK KONUŞLANMA

Sınırdaki hareketliliğin, İran operasyonu sırasında Hizbullah veya diğer gruplardan gelebilecek olası misillemelere karşı bir "güvenlik kalkanı" oluşturma amacı taşıdığı belirtiliyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı "önleyici saldırı" safhasına geçildiğini doğrulayarak ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

ABD DESTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun kapsamına değinerek İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri müdahalenin başlatıldığını teyit etti. Tahkimatın yanı sıra İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki belirli stratejik noktaları hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi.