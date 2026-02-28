Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!

İsrail, İran’a yönelik hava operasyonlarıyla eş zamanlı olarak Lübnan sınırını askeri birliklerle tahkim etti. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 12:09

ordusu, ’a yönelik hava harekatı sürerken eş zamanlı olarak sınırındaki askeri tahkimatını artırdı.

İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!

İsrail basınından elde edilen bilgilere göre, sınır hattına yeni birlikler sevk edilirken yedek kuvvetler de acil koduyla göreve çağrıldı.

İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!

STRATEJİK KONUŞLANMA

Sınırdaki hareketliliğin, İran operasyonu sırasında Hizbullah veya diğer gruplardan gelebilecek olası misillemelere karşı bir " kalkanı" oluşturma amacı taşıdığı belirtiliyor.

İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!

RESMİ AÇIKLAMALAR

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı "önleyici saldırı" safhasına geçildiğini doğrulayarak ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!

ABD DESTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun kapsamına değinerek İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri müdahalenin başlatıldığını teyit etti. Tahkimatın yanı sıra İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki belirli stratejik noktaları hedef alan hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'den İran operasyonu ile eş zamanlı Lübnan hamlesi: Sınıra ek birlik sevk edildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İsrail’in İran saldırısı Bitcoin'i sert vurdu
ABD ve İsrail İran'a saldırdı! Hava trafiği durdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor! Trump 'büyük bir operasyonun' başladığını duyurdu
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#Lübnan
#güvenlik
#Askeri Operasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.