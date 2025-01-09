İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Güvenlik toplantısı düzenlendi

09 Ocak 2025 00:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 00:34

İsrail medyasının iddiasına göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Türkiye'nin Orta Doğu'da giderek artan etkisinden rahatsızlık duydu. Jerusalem Post’a konuşan iki İsrailli yetkilinin açıklamalarına göre, Katz Türkiye konusunu ele almak amacıyla 8 Ocak'ta bir güvenlik toplantısı düzenledi.

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İsrail basınında yer alan bir habere göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Türkiye​'yi ele alan güvenlik toplantısına başkanlık etti. Jerusalem Post gazetesine konuşan iki İsrailli yetkili, toplantının içeriğiyle ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.

İSRAİL'İN ENDİŞESİ TÜRKİYE!

Yetkililere göre, İran​'ın Orta Doğu'daki etkisinin azalmasından sonra, İsrail yönetimi Türkiye'nin giderek artan bölgesel nüfuzundan endişe duymaya başladı. Güvenlik toplantısına İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve dışişleri bakanlığından üst düzey diplomatlar katıldı.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ETKİSİ ARTIYOR'

Toplantıda, Türkiye'nin İsrail açısından oluşturabileceği potansiyel tehditler değerlendirildi ve Ankara'nın bölgedeki etkisinin artışına dikkat çekildi.

Ayrıca, kısa bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunulan Nagel Komitesi raporunda, Türkiye ile olası bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Raporun içeriğinde Türkiye'nin isminin 10 kez geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL TEHLİKESİNDEN BAHSETMİŞTİ

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in bölge için oluşturabileceği tehditlere değinmişti. Erdoğan'ın açıklamalarını takiben, 8 Ekim tarihinde TBMM'de kapalı bir oturum düzenlenmiş ve milletvekillerine İsrail konusunda bilgi verilmişti.