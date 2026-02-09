Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Japonya'da seçim sonuçları belli oldu: İlk kadın başbakan Takaichi'nin partisinden tarihi başarı

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçları açıklandı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya'da seçim sonuçları belli oldu: İlk kadın başbakan Takaichi'nin partisinden tarihi başarı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 03:24
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 03:27

'nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) oldu. LDP, Ulusal Meclis’in alt kanadı olan ’ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak tarihe geçti.

Japonya'da seçim sonuçları belli oldu: İlk kadın başbakan Takaichi'nin partisinden tarihi başarı


JAPONYA'DA ERKEN SEÇİM SONUÇLARI

Japonya’da dün yapılan erken genel seçimin galibi belli oldu. İlk seçim sonuçlarına göre; LDP Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak önceden 198 olan sandalye sayısını önemli ölçüde artırdı. Meclisteki sandalyelerin 3’te 2’sine tekabül eden 310 sınırını aşan LDP, böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya’da bunu başarabilen ilk parti oldu. LDP’nin koalisyon ortağı olan Japonya İnovasyon Partisi (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Japonya Başbakan Sanae Takaichi, seçim sonucunun belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, kampanya vaatlerine dikkat çekerek, "Verdiğimiz sözleri istikrarlı bir şekilde yerine getirmeye odaklanmak gibi son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz" dedi. Yaklaşık 3 ay önce göreve geldiğini hatırlatan Takaichi, kabine değişikliği yapmayı düşünmediğini belirterek "Bence mevcut kabine iyi bir ekip. Üyeler gerçekten çok çalışıyor ve sonuç üretiyor. Bu yüzden değişiklik yapmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Takaichi, artan gıda fiyatlarını düşürmeye yönelik vergi indirimi gibi politikaları hayata geçirmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Japonya'da seçim sonuçları belli oldu: İlk kadın başbakan Takaichi'nin partisinden tarihi başarı

MUHALEFET İÇİN DERİN KAYIP

Temsilciler Meclisi seçimlerinde muhalefet ise umduğunu bulamadı. Anayasal Demokrat Parti (CDP) ve LDP’nin önceki koalisyon ortağı olan Komeito tarafından kurulan Merkezci Reform İttifakı (CRA) sandalye sayısını 172'den 49'a düşürerek büyük bir hezimet yaşadı. İttifakın eş başkanlığını üstlenen CDP lideri Yoshihiko Noda ve Komeito lideri Tetsuo Saito seçim mağlubiyetinin ardından yaptıkları açıklamalarda sorumluluk üstleneceklerini belirterek istifa sinyali verdi. Öte yandan yabancı karşıtı politikaları ile bilinen Sanseito, 2 olan sandalye sayısını 15’e yükseltti.

19 OCAK'TA ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI

Ekim ayında Japonya’nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kararı aldığını duyurmuştu. Kendisinin iktidarda bulunan LDP’deki lider değişikliği sonucunda başbakan olduğunu ve JIP ile yeni bir koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu kapsamda uygulayacağımız politikaların çoğu, LDP'nin son Temsilciler Meclisi seçimlerindeki kampanya vaatleri arasında yer almamıştı" hatırlatmasında bulunmuştu. Bu yüzden erken seçim yoluyla halkın onayını almak istediğini vurgulayan Takaichi, "Halkın, ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceğine doğrudan karar vermesini istiyorum" demişti.

JAPONYA SANDIĞA GİTMİŞTİ

Japonya’da halk, Takaichi’nin erken seçim kararı kapsamında dün sandık başına gitmişti. Ülke genelindeki 44 bin 642 noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saat ile 07:00’da başlamıştı. Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 koltuğun sahibini aradığı seçimde, bin 284 aday yarışmıştı. 465 koltuğun 289'unun tek koltuklu seçim bölgelerinden, 176 koltuğun ise orantılı temsil sistemiyle seçileceği bildirilmişti. Sandıkların 20:00’da kapandığı seçimde, partiler meclisteki salt çoğunluk olan 233 koltuğu elde edebilmek için yarışmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami açıklaması...
Japonya'da erken genel seçim heyecanı! Halk sandık başına gitti
Şiddetli kar yağışı Japonya'da ölümleri de beraberinde getirdi
ETİKETLER
#japonya
#erken seçim
#temsilciler meclisi
#Liberal Demokrat Parti
#Sanae Takaichi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.