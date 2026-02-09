Japonya'da seçim sonuçları belli oldu: İlk kadın başbakan Takaichi'nin partisinden tarihi başarı

Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) oldu. LDP, Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak tarihe geçti.



JAPONYA'DA ERKEN SEÇİM SONUÇLARI

Japonya’da dün yapılan erken genel seçimin galibi belli oldu. İlk seçim sonuçlarına göre; LDP Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak önceden 198 olan sandalye sayısını önemli ölçüde artırdı. Meclisteki sandalyelerin 3’te 2’sine tekabül eden 310 sınırını aşan LDP, böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya’da bunu başarabilen ilk parti oldu. LDP’nin koalisyon ortağı olan Japonya İnovasyon Partisi (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Japonya Başbakan Sanae Takaichi, seçim sonucunun belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, kampanya vaatlerine dikkat çekerek, "Verdiğimiz sözleri istikrarlı bir şekilde yerine getirmeye odaklanmak gibi son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz" dedi. Yaklaşık 3 ay önce göreve geldiğini hatırlatan Takaichi, kabine değişikliği yapmayı düşünmediğini belirterek "Bence mevcut kabine iyi bir ekip. Üyeler gerçekten çok çalışıyor ve sonuç üretiyor. Bu yüzden değişiklik yapmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Takaichi, artan gıda fiyatlarını düşürmeye yönelik vergi indirimi gibi politikaları hayata geçirmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

MUHALEFET İÇİN DERİN KAYIP

Temsilciler Meclisi seçimlerinde muhalefet ise umduğunu bulamadı. Anayasal Demokrat Parti (CDP) ve LDP’nin önceki koalisyon ortağı olan Komeito tarafından kurulan Merkezci Reform İttifakı (CRA) sandalye sayısını 172'den 49'a düşürerek büyük bir hezimet yaşadı. İttifakın eş başkanlığını üstlenen CDP lideri Yoshihiko Noda ve Komeito lideri Tetsuo Saito seçim mağlubiyetinin ardından yaptıkları açıklamalarda sorumluluk üstleneceklerini belirterek istifa sinyali verdi. Öte yandan yabancı karşıtı politikaları ile bilinen Sanseito, 2 olan sandalye sayısını 15’e yükseltti.

19 OCAK'TA ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI

Ekim ayında Japonya’nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, erken seçim kararı aldığını duyurmuştu. Kendisinin iktidarda bulunan LDP’deki lider değişikliği sonucunda başbakan olduğunu ve JIP ile yeni bir koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu kapsamda uygulayacağımız politikaların çoğu, LDP'nin son Temsilciler Meclisi seçimlerindeki kampanya vaatleri arasında yer almamıştı" hatırlatmasında bulunmuştu. Bu yüzden erken seçim yoluyla halkın onayını almak istediğini vurgulayan Takaichi, "Halkın, ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceğine doğrudan karar vermesini istiyorum" demişti.

JAPONYA SANDIĞA GİTMİŞTİ

Japonya’da halk, Takaichi’nin erken seçim kararı kapsamında dün sandık başına gitmişti. Ülke genelindeki 44 bin 642 noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saat ile 07:00’da başlamıştı. Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 koltuğun sahibini aradığı seçimde, bin 284 aday yarışmıştı. 465 koltuğun 289'unun tek koltuklu seçim bölgelerinden, 176 koltuğun ise orantılı temsil sistemiyle seçileceği bildirilmişti. Sandıkların 20:00’da kapandığı seçimde, partiler meclisteki salt çoğunluk olan 233 koltuğu elde edebilmek için yarışmıştı.