K-pop hayranları emeklilik fonunu kilitledi

Güney Kore’de K-pop dünyasında yaşanan bir ayrılık, bu kez beklenmedik bir kurumu hedefe koydu. Popüler erkek grubu Enhypen’dan bir üyenin ayrılmasının ardından harekete geçen hayranlar, ülkenin yaklaşık 900 milyar dolarlık Ulusal Emeklilik Fonu’nun (NPS) telefon ve e-posta hatlarını adeta kilitledi.

NPS Başkanı ve CEO’su Kim Sung-joo’nun çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden organize olan hayranlar kurumun destek hattı bilgilerini yayarak protesto çağrısında bulundu. Bunun ardından kurumun hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

YANLIŞ BİLGİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kim Sung-joo, krizi büyüten asıl unsurun sosyal medyada dolaşıma giren hatalı bilgiler olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar, NPS’nin Enhypen’in bağlı olduğu HYBE şirketinin çoğunluk hissedarı olduğunu öne sürdü. Oysa durum öyle değil. Kurumun açıklamasında, NPS’nin HYBE’de yalnızca azınlık hissedarı olduğu ve K-pop gruplarının yapısı ya da üyeleriyle ilgili kararlarda hiçbir söz hakkısının bulunmadığı özellikle vurgulandı. Yani açıkçası, hedef alınan kurum ile hayranların tepki gösterdiği karar arasında doğrudan bir bağ yoktu.

İKİ SAATTE 1.500’DEN FAZLA E-POSTA

Protesto çağrılarının ardından tablo kısa sürede ağırlaştı. NPS, sadece iki saat içinde yurt dışından yoğun telefon aramaları aldığını, ayrıca 1.500’den fazla e-posta gönderildiğini açıkladı. Bu yoğunluk nedeniyle hem Güney Kore’de hem de yurt dışında emeklilik hizmeti almaya çalışan vatandaşların mağdur olduğu belirtildi. Kurumun normal işleyişi ciddi biçimde sekteye uğradı, biraz da işin en dikkat çekici yanı buydu.

HYBE’DEKİ PAYI YÜZDE 7,54

Şirket kayıtlarına göre NPS, eylül ayı sonu itibarıyla HYBE’nin yüzde 7,54 hissesine sahip. Bu oranla kurum, şirketin en büyük üçüncü hissedarı konumunda bulunuyor. Ancak bu ortaklık, şirket yönetiminde ya da sanatçı kararlarında belirleyici bir rol üstlendiği anlamına gelmiyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen yanlış anlamanın temelinde de bu nokta yer aldı. Enhypen üyesi Heeseung, salı günü yaptığı açıklamada solo kariyerine odaklanmak için gruptan ayrıldığını duyurmuştu. Bu karar, hayranlar arasında büyük tepki oluşturdu.