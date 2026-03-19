Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Avrupa’dan Türkiye’ye ortak ödeme sistemi teklifi

Avrupa Birliği, Türkiye’ye euro transferlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle yapmayı sağlayan SEPA sistemine katılım teklifinde bulundu. Teklifin kabul edilmesi halinde Avrupa ile Türkiye arasındaki para gönderimlerinde hem süre kısalabilir hem de maliyetler belirgin şekilde gerileyebilir.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye euro cinsinden para transferlerini kolaylaştıracak önemli bir teklif sundu. Yahoo'nun haberine göre, AB tarafı Türkiye'nin Tek Euro Ödeme Alanı'na, yani SEPA sistemine katılmasını önerdi.

Teklifin hayata geçmesi halinde, Türkiye ile Avrupa arasındaki para transferlerinde bugün yaşanan yüksek masraf ve zaman kaybının büyük ölçüde azalması bekleniyor. Özellikle euro gönderimlerinde işlemlerin daha hızlı, daha güvenli ve daha ucuz hale gelmesi gündemde.

YÜZ MİLYONLARCA EURO TASARRUF İHTİMALİ

41 ülkeyi kapsayan SEPA sistemi, sınır ötesi euro işlemlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Sisteme son dönemde dahil olan Balkan ülkelerinde yıllık 500 milyon euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Türkiye için de benzer ölçekte bir ekonomik fayda ihtimali konuşuluyor. Yani tabloya bakınca, teklifin kabul edilmesi durumunda hem bireyler hem de şirketler açısından ciddi bir rahatlama ortaya çıkabilir.

MEVCUT TRANSFER ÜCRETLERİ BANKALARI ZORLUYOR

Bugün Türkiye ile Avrupa arasında yapılan 1.000–5.000 euro aralığındaki bir transferin maliyeti yaklaşık 40 euroya kadar çıkabiliyor. Bu da özellikle sık para gönderenler için kayda değer bir yük anlamına geliyor. SEPA’ya geçiş ise bu tabloyu değiştirebilir. Ancak işin bir başka boyutu da var: Türk bankaları, transfer ücretlerinden elde ettikleri gelirlerin bir bölümünü kaybedebilir. Açıkçası en dikkat çekici başlıklardan biri de bu.

AB’DEN AÇIK MESAJ: UYUM GEREKLİ

AB, Türkiye’nin sisteme dahil olabilmesi için bazı alanlarda uyum sağlaması gerektiğini de vurguladı. Buna göre ödeme hizmetleri mevzuatının SEPA ile uyumlu hale getirilmesi, kara para aklamayla mücadele kurallarının güçlendirilmesi ve veri koruma düzenlemelerinin geliştirilmesi gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB’den 'EU Inc.' hamlesi: Şirket kurmak 48 saate düşecek
Bir Çinli otomobil daha Türkiye’de: Fiyatı belli oldu
Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul’un partneriyle arasındaki yaş farkı gündem oldu! Tartışmalar yeniden alevlendi
