Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kerkük'te kaçak yapı sahiplerinden kaymakama saldırı

Irak’ın Kerkük kentindeki kaçak yapılarla mücadele çalışmaları sırasında Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan kaymakam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 20:18

Irak’ın kentinde kaçak yapılarla mücadele çalışmaları sürerken faaliyetleri sırasında gergin anlar yaşandı.

Kerkük'te kaçak yapı sahiplerinden kaymakama saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde kaçak yapılarla mücadele çalışmaları sırasında, yıkıma engel olmak isteyen halkın saldırısı sonucu Kaymakam Felah Yayçılı yaralandı.
Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı öncülüğünde kaçak yapılaşmaya yönelik komisyon, Haziran semtinde yıkım kararı tebliğ edilen yapıları kaldırmak üzere harekete geçti.
Yıkıma engel olmak isteyen bölge halkı, yetkililere karşı saldırgan bir tutum sergiledi ve kaymakama bıçak ve sopalarla saldırdı.
Gerginliğin kontrol altına alınamaması üzerine polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.
Öfkeli kalabalık, polis müdahalesine rağmen Kaymakam Yayçılı'yı başından yaraladı.
Yaralanan kaymakam tedavi için Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı öncülüğünde kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik komisyon, daha önce kaçak olduğu tespit edilen ve yıkım kararı tebliğ edilen yapıları kaldırmak üzere iş makineleri ile Kerkük’ün Haziran semtine geldi.

KAYMAKAMA BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Ekiplerin çalışmaya başlamasının ardından yıkıma engel olmak isteyen bölge halkının yetkililere karşı saldırgan bir tutum sergilemesiyle bölgede gerginlik yükseldi. Yerel kaynaklar, kalabalığın kaymakama bıçak ve sopalarla saldırdığını açıkladı.

Gerginliğin kontrol altına alınamamasının ardından bölgeye gelen gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kaymakamın güvenliğini sağlamak için havaya uyarı ateşi açtı.

Öfkeli kalabalık, polis müdahalesine rağmen Kaymakam Yayçılı’yı başından yaraladı. Yaralanan kaymakam tedavi için Kerkük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

