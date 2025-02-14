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 | Yusuf Özgür Bülbül

KKTC bankasında milyonluk vurgun şoku: 1.3 milyon sterlin kayıp

KKTC Yakın Doğu Bankası'nda görevli Girne Şube Müdürü İ.K ve ona yardım ettiği belirtilen banka çalışanı İ.D, 1 milyon 300 bin sterlini zimmete geçirme ve sahte belge düzenleme suçlamasıyla yakalandı. Olayın ayrıntıları şoke etti…

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KKTC bankasında milyonluk vurgun şoku: 1.3 milyon sterlin kayıp
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 22:42

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube'de görev yapan Polis Koral Debreli mahkemede yaptığı açıklamada, Zanlı İ.K'nin 2021-2025 yılları arasında Yakın Doğu Bank Girne Şubesi'nde görev yaptığı dönemde, farklı tarihlerde olmak üzere Ö.D’ye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin parayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan İ.K’nın 11 ve İ.D’nin ise 2 günlük gözaltı süreleri 6’şar gün daha uzatıldı. Savunma avukatları zanlıların Ruh ve Sinir Hastanesi'nde kontrolden geçirilmelerini talep etti.

Girne Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube'de görev yapan Polis Koral Debreli mahkemede yaptığı açıklamada, Zanlı İ.K'nin 2021-2025 yılları arasında Yakın Doğu Bank Girne Şubesi'nde görev yaptığı dönemde, farklı tarihlerde olmak üzere Ö.D’ye ait vadeli mevduat hesabından 217 bin sterlin parayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

İ.K'nin 3 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikayet sonrası aynı gün tutuklandığını belirten Debreli, zanlının gönüllü ifadesinde 8 farklı banka müşterisinin hesabından toplamda 1 milyon 300 bin sterlin civarı bir parayı zimmetine geçirdiğini ve kumarda harcadığını söylediğini aktardı. Debreli, İ.K'nin 11 günlük tutukluluk süresi içinde evinin ve aracının da arandığını ve aracının içinde 35 farklı kişiye ait toplam 151 adet imzasız müşteri dekontunun kanıt olarak alındığını kaydetti.

“İNTERNET ÜZERİNDEN KUMAR OYNANDI”

Ayrıca zanlının tüm hesaplarına da tedbir koyulduğunu belirten Debreli, zanlının cep telefonunda 12 Şubat 2024'te yapılan ilk incelemede, İ.D ile birlikte, banka müşterileri adına sahte mevduat cüzdanı düzenlediklerine dair konuşmaların tespit edildiğini ve aynı gün zanlı İ.D'nin de yakalandığını belirtti. İ.D'nin dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 1 günlük gözaltı kararı alındığını hatırlatan Debreli, İ.K'nin de aynı gün bir gönüllü ifade daha vererek, hesaplarından çekiliş veya aktarma yaptığı müşterilerle ilgili sahte mevduat hesabı oluşturduklarını, zimmete geçirilen paralarla da internet üzerinden kumar oynayarak, birçoğunu burada harcadığını beyan ettiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA İFADE ALINDI

Polis, 3 Şubat 2024'de yapılan ilk tahkikatta, çalınan miktarın 217 bin sterlin olduğunu, bu rakamın 7 Şubat 2024'de 714 bin 534 sterlin ve 33 bin euroya ulaştığını, dün itibarıyle de toplam rakamın 978 bin 198 sterlin ve 34 bin 805 euro ile 3 bin 170 dolara yükseldiğini belirtti. Polis ayrıca, farklı müşteriden de ifade alındığını ve bu kişilerin, hesaplarından çekiliş veya aktarma yapılması yönünde İ.K'ye hiçbir zaman sözlü veya yazılı bir talimat vermediklerini beyan ettiklerini aktardı. Polis soruşturmanın başından bu yana 20 kişiyi sorguladıklarını ve 15 kişinin ise ifadesine başvurduklarını, Avrupa'da bulunan 3 banka müşterisinin de ülkeye gelerek şikayette bulunduğunu belirtti.

Savunma avukatları zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastaları Hastanesi'nde kontrolden geçirilmelerini talep etti. Avukatlar, İ.D'nin avukatı da müvekkilinin daha önce psikolojik sorunlar yaşayıp tedavi gördüğünü ve dolayısıyla doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini savundu. Yargıç Murat Soytaç, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmelerini onayladı.

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