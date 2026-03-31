Kosova, 1990’lı yılların sonlarında yaşanan çatışmalar ve 1999’daki NATO müdahalesinin ardından Birleşmiş Milletler yönetimi altına girdi. Yaklaşık on yıl süren geçiş sürecinin ardından, 17 Şubat 2008’de Kosova Meclisi tarafından bağımsızlık ilanı kabul edildi. Söz konusu gelişme, Kosova’yı uluslararası alanda en yeni cumhuriyetlerden biri konumuna taşıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kosova ne zaman kuruldu, nüfusu Türk mü: Müslüman mı? Kosova Dünya haritasında nerede? Kosova, 1990'ların sonundaki çatışmalar ve 1999 NATO müdahalesinin ardından Birleşmiş Milletler yönetimi altına girmiş, yaklaşık on yıllık geçiş sürecinin ardından 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kosova, Güneydoğu Avrupa'da, denize kıyısı olmayan, engebeli ve dağlık bir coğrafyaya sahip bir kara ülkesidir. Ülkenin komşuları Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'dır. Yaklaşık 1,6 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğunu (%92) Arnavutlar oluştururken, yaklaşık %1,22'sini (19.419 kişi) Türkler meydana getirmektedir. Türkçe, özellikle Prizren ve Mamuşa gibi bölgelerde resmi dil statüsündedir; Mamuşa ise nüfusunun neredeyse tamamı Türklerden oluşan tek belediyedir. Nüfusun yaklaşık %90'ı Müslümanlardan oluşmaktadır; ayrıca Katolik ve Ortodoks Hristiyan azınlıklar da bulunmaktadır.

KOSOVA’NIN COĞRAFİ KONUMU

Güneydoğu Avrupa’da, Balkanlar’ın merkezinde konumlanan Kosova, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi olma özelliği taşıyor. Stratejik bir noktada yer alan ülkenin çevresinde ise şu komşular bulunuyor:

•Güneybatı: Arnavutluk

•Batı: Karadağ

•Kuzey ve Doğu: Sırbistan

•Güneydoğu: Kuzey Makedonya

Engebeli ve dağlık bir coğrafyaya sahip olan ülke, Şar Dağları ve Kopaonik gibi öne çıkan yüksek kütlelerle çevrelenmiş durumda.

KOSOVA’NIN NÜFUSU TÜRK MÜ?

Kosova’nın demografik yapısına ilişkin en çok merak edilen başlıkların başında etnik dağılım geliyor. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Arnavut kökenliler oluştururken, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyonluk toplam nüfusun yaklaşık %92’si Arnavutlardan meydana geliyor. Ancak Kosova, tarihsel bağları nedeniyle önemli bir Türk azınlığa da ev sahipliği yapmaktadır.

•Türk Nüfusu: 2024 nüfus sayımı verilerine göre Kosova'da yaklaşık 19.419 Türk yaşamaktadır (nüfusun yaklaşık %1,22'si).

•Türkçenin Statüsü: Türkçe, özellikle Prizren ve Mamuşa gibi bölgelerde resmi dil statüsündedir. Mamuşa, nüfusunun neredeyse tamamı Türklerden oluşan tek belediye olma özelliğini taşır.

•Kültürel Bağlar: Osmanlı döneminden kalan mimari eserler ve gelenekler, Türk kültürünün Kosova'daki izlerini canlı tutmaktadır.

KOSOVA’DA DİNİ YAPI

Balkanlar’da yer alan Kosova, dini demografisiyle dikkat çeken ülkeler arasında bulunuyor. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşurken, bu oran yaklaşık %90 civarında seyrediyor. Kosova’da İslam, özellikle Osmanlı döneminden miras kalan tarihi süreçle birlikte yaygınlık kazanmış durumda. Bununla birlikte Kosova’da Katolik ve Ortodoks Hristiyan azınlıklar da bulunuyor. Anayasa gereği laik bir devlet yapısına sahip olan ülkede, farklı dini gruplar bir arada yaşamını sürdürüyor.