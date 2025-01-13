NATO'dan Türkiye açıklaması: Türkiye çok değerli bir ülke!

13 Ocak 2025 22:28 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:36

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcı Fransız politikacı Jordan Bardella'nın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi. Rutte, Bardella'nın sorusu üzerine Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yaparak, "Türkiye, NATO’nun değerli ve önemli bir üyesidir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte​, Avrupa Parlamentosu​'nun Dış İlişkiler Komitesi ile Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi'nde Avrupalı parlamenterlerin sorularını cevapladı. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella, oturum sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’yu bir araç olarak kullandığını ve Türkiye​'nin nüfuzunu artırmayı hedefleyen politikalar izlediğini öne sürdü. Bardella, NATO’nun Türkiye'ye yönelik nasıl bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini sordu.

"TÜRKİYE, MÜLTECİLER SORUNUNU ÇÖZMÜŞTÜR"

Bardella’nın, Türkiye’yi göçmen krizinde etkili bir rol oynamakla ve Suriyeli mültecileri bir koz olarak kullanmakla suçlamasının ardından, Mark Rutte geçmişteki iş birliğini hatırlattı. Rutte, "2016’da Hollanda'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı döneminde, Türkiye ve Almanya ile Suriyeli mülteciler konusunda önemli bir anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşma, Almanya, İsveç ve Hollanda'ya gelen Suriyeli mülteci sayısını azaltmamıza olanak sağladı” dedi.

'TÜRKİYE İLE ANLAŞMA OLMASAYDI...'

Ayrıca Rutte, dönemin zorluklarına dikkat çekerek şunları ekledi: