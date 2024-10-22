One Direction üyesi Liam Payne'in ölüme götüren süreç belli oldu: Otopside dikkat çeken detay

22 Ekim 2024 00:39 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 00:42

One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne ölümüyle hayranlarını hüzne boğdu. Kaldığı otelde balkondan düşerek ölen Liam Payne'in otopsisi ortaya çıktı. Payne'in ölüme götüren yasaklı madde ortaya çıktı.

Eski One Direction üyesi Liam Payne'in otopsi raporu ortaya çıktı. Efsane grubun eski üyesi Payne'in kanındaki toksikoloji raporunda "pembe kokain" olduğu belirlendi.

Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu. BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

PEMBE KOKAİN NEDİR?

Tussi, Tuci Tucibi gibi isimleri bulunan yasaklı maddenin en yaygın kullanılan uyuşturucuların başında geldiği ifade edildi. Aşırı dozda maddenin öldürücü etkisi bulunduğu da açıklandı.