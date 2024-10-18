One Direction üyelerinden Liam Payne'ye veda: Kardeşimizi kaybettik

18 Ekim 2024 19:22 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:44

İngiliz müzik grubu One Direction üyeleri, otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski grup üyesi Liam Payne için ortak veda mesajı yayınladı. Mesajda, 'Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam' ifadeleri yer aldı.

Bir zamanların en popüler erkek müzik grubu olan One Direction, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.

Dağılan grubun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, gruptan arkadaşı olan Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin​'in Buenos Aries kentine gitmişti.

Nişanlısının kendisini aldattığını öğrenen ünlü şarkıcı, aşırı uyuşturucu alarak saldırgan hareketler sergiledi.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Kendini kaybeden Payne, uyuşturucu etkisiyle odadaki her şeyi parçaladı.

Balkona çıkan şarkıcı, burada bir şeylere zarar vermeye çalışırken dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağıya düştü.

GRUP ARKADAŞLARI ORTAK VEDA METNİ HAZIRLADI

Şarkıcının ani ölümü üzerine eski grup arkadaşları Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan, ortak bir veda metni paylaştı.

Grup üyelerinin imzasını taşıyan açıklamada şöyle denildi:

Liam'ın vefat haberiyle tamamen yıkıldık. Zamanla ve herkes yapabildiğinde, söylenecek daha çok şey olacak. Ama şimdilik, çok sevdiğimiz kardeşimizin kaybını yas tutmak ve sindirmek için biraz zamana ihtiyacımız var.

Onunla paylaştığımız anılar sonsuza dek değerli olacak. Şimdilik düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve onu bizim kadar seven hayranlarıyla. Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam."