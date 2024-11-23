Pakistan'da aşiret çatışması! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:54

Pakistan'ın kuzeybatısı aşiret çatışmalarına sahne oldu. Sünni ile Şii aşiretler arasında çıkan çatışma çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Pakistan​'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver​'e 218 kilometre uzaklıkta yer alan Kurram bölgesi aşiret çatışmalarına sık sık sahne oluyor. Ulusal basının emniyet güçlerine dayandırdığı habere göre, Kurram'da Sünni ile Şii aşiretler arasında çatışma çıktı. Bagan ve Bacha Kot bölgelerinde silahlı kişiler, dükkanları, evleri ve hükümete ait malları ateşe verdi. Yaşanan çatışmalarda 35 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. AĞIR VE OTOMATİK SİLAHLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER İsmi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, "Kurram'da eğitim kurumları şiddet olayları nedeniyle kapalı. Taraflar ağır ve otomatik silahlarla birbirlerini hedef alıyor." ifadelerine yer verdi. Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arası şiddet sarmalının büyümesinden endişe ediliyor. 240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. İlgili Haberler Pakistan'da karakola silahlı saldırı: Çok sayıda kişi öldü İran'da sınır güçlerine silahlı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti