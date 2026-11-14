Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: İki ülke sınırında tarihi eşik

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'ya geldi. Zirveye katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

"TÜRKİYE İLE ÇOK AKTİF İLETİŞİMİMİZ VAR"

İrlanda'daki söyleşide Türkiye ile ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin soruyu cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını anlatan Paşinyan, iki ülke arasındaki temasların son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirtti.

Paşinyan açıklamasında "Elbette Türkiye ile çalışıyoruz; geçen yıllar içinde Türkiye ile ilişkilerimizde çok somut değişiklikler gerçekleşti. Artık çok aktif iletişimimiz var" dedi.

"SINIRLARI TAMAMEN AÇMAK İÇİN SON ADIMA ÇOK YAKINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktaran Paşinyan:

İki gün önce Sayın Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim ve her iki taraf da ilerleme kaydettiğimizi, diplomatik ilişkileri tesis etmek ve sınırları tamamen açmak için son adıma çok yakın olduğumuzu kaydettik.

"ARTIK TİCARET YAPIYORUZ"

Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşeceğine inandığını belirterek "Eskiden Türkiye ile ikili ticaret imkanımız bile yoktu, ancak şimdi ikili ticaret bağlantısı kurma imkanımız var ve ticaret yapıyoruz" diye konuştu.