Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 16:35

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: İki ülke sınırında tarihi eşik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. "Sınırları açmaya çok yakınız" diyen Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: İki ülke sınırında tarihi eşik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 16:35

Dünya liderleri, (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı () kapsamında 'ya geldi. Zirveye katılan Ermenistan Başbakanı , Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

"TÜRKİYE İLE ÇOK AKTİF İLETİŞİMİMİZ VAR"

İrlanda'daki söyleşide Türkiye ile ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin soruyu cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını anlatan Paşinyan, iki ülke arasındaki temasların son yıllarda önemli ölçüde arttığını belirtti.

Paşinyan açıklamasında "Elbette Türkiye ile çalışıyoruz; geçen yıllar içinde Türkiye ile ilişkilerimizde çok somut değişiklikler gerçekleşti. Artık çok aktif iletişimimiz var" dedi. 

"SINIRLARI TAMAMEN AÇMAK İÇİN SON ADIMA ÇOK YAKINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktaran Paşinyan:

İki gün önce Sayın Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim ve her iki taraf da ilerleme kaydettiğimizi, diplomatik ilişkileri tesis etmek ve sınırları tamamen açmak için son adıma çok yakın olduğumuzu kaydettik.

"ARTIK TİCARET YAPIYORUZ"

Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşeceğine inandığını belirterek "Eskiden Türkiye ile ikili ticaret imkanımız bile yoktu, ancak şimdi ikili ticaret bağlantısı kurma imkanımız var ve ticaret yapıyoruz" diye konuştu. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Altın mı, mevduat mı, borsa mı? 2027 hesapları değişti: Dr. Sefer Humar'dan şampiyon tahmini
Bakan Uraloğlu duyurdu! 4 şehir hızlı trenle bağlanıyor: Yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
ETİKETLER
#Antalya
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#nikol paşinyan
#Cop31
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.