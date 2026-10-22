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Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 08:33

PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığı endişeye neden oldu. FBI ve NSA başta olmak üzere çok sayıda kurum uyarı yayımlarken, birçok ülke olası siber saldırılara karşı tedbir amacıyla çok sayıda internet sitesini kısmen ya da tamamen askıya aldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 08:33

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan PHP yazılım sisteminde ortaya çıkan bir güvenlik açığının tespitiyle dünya alarma geçti. Bir programlama dili olan PHP'deki ciddi güvenlik açıkları dünya çapında paniğe neden oldu. Birçok Avrupa ülkesi hükümet siteleri de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine tedbir amacıyla erişim kısmen ya da tamamen askıya alındı.

HABERİN ÖZETİ

PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
PHP yazılım sisteminde tespit edilen iki kritik güvenlik açığı dünya çapında alarma neden oldu ve birçok ülke önlem olarak internet sitelerini geçici olarak askıya aldı.
Güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği iki kritik güvenlik açığı basına sızdırıldı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), bu açıkların uzaktan kod çalıştırmaya olanak tanıyabileceği konusunda uyardı.
Dünyadaki internet sitelerinin yaklaşık %70'ini destekleyen PHP'deki güvenlik açığı nedeniyle FBI, kurum ve kişilere sitelerini çevrim dışı hale getirmelerini tavsiye etti.
Japonya, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve Hollanda gibi ülkeler, önlem olarak çeşitli kamu ve özel internet sitelerini geçici olarak askıya aldı.
Yapay zeka şirketi OpenAI, PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla bir grup araştırmacıya öncülük ettiğini duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor

İKİ KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ağustos ayında güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığı, dün basına sızdırıldı. Söz konusu haberlerin ardından birçok kurum ve kuruluş bu güvenlik açığına dair uyarılar yayımladı.

PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu () ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, internet sitelerini ve uygulamaları destekleyen ve yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olan PHP'de iki kritik güvenlik açığının tespit edildiği konusunda uyarıda bulundu.

FBI'ın siber suçlar birimi, güvenlik açıklarının kötü niyetli kişilerin PHP programlama dilinde uzaktan kod çalıştırmasına olanak tanıyabileceğini ve bunun da hassas verilerin ve ağların güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

FBI açıklamasında, dünyadaki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ini destekleyen bir dil olan PHP'deki güvenlik açığına dair internet sitelerini hemen güncelleyemeyen kurum, kuruluş ve kişilere sitelerini çevrim dışı hale getirmelerini tavsiye etti.

PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor

İNTERNET SİTELERİNİ KAPATTILAR 

Kyodo News'in haberine göre, güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının ardından Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, önlem olarak ülke genelindeki uzun süreli bakım hizmeti sağlayıcılarının iletişim bilgilerini içeren bilgi paylaşım sistemine ait bir internet sitesini geçici olarak askıya aldı.

PHP'deki güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi! Devlet siteleri bile tek tek kapatılıyor

Danimarka, Norveç ve Finlandiya, PHP'de "ciddi güvenlik açıklarının" tespit edilmesinin ardından sistem kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Danimarka Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Kurumu, sistem sahiplerine en kısa sürede güncelleme yapmaları çağrısında bulundu. Güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise sistemleri geçici olarak çevrim dışı bırakmaları tavsiye edildi.

Norveç Ulusal Güvenlik Kurumunca yayımlanan uyarı metninde, PHP'deki "güvenlik açıklarının" yetkisiz kişilerin parola veya giriş işlemine gerek duymadan etkilenen tüm sistemlerin "kontrolünü" ele geçirebileceği belirtildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Dijitalleşme Müdürlüğü ve Norveç eğitim ve araştırma sektöründe güvenli giriş ve veri paylaşımı için kullanılan Feide gibi sitelerin devre dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, uyarı yayımlayarak, bazı devlet sitelerinin öncelikli güvenlik tedbiri kapsamında devre dışı bırakıldığını belirtti. Finlandiya medyası, Helsinki Kitap Fuarı ve Finlandiya Film Vakfı gibi farklı internet sitelerinde de kesintilerin yaşandığını kaydetti.​​​​​​​

Başbakanı Rob Jetten, vatandaşların devlet hizmetlerine erişmek için kullandığı DigiD ve MijnOverheid gibi sitelerin geçici olarak erişime kapatıldığını açıkladı.​​​​​​​ Bu programlama dilinin güvenliğini sağlamak için çalışan geliştiricilerin yer aldığı PHP Vakfı, düzeltmeler ve sistemlerin nasıl güncelleneceğine dair talimatları yayımladığını açıkladı.

OPENAI'DAN AÇIKLAMA

Yapay zeka şirketi OpenAI, konuya ilişkin paylaştığı bir blog yazısında, şirketin son iki ay boyunca PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla araştırmacılar ve diğer birçok uzmandan oluşan bir gruba öncülük ettiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açığı düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulundu.

Siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD), kuruluşları ve kişileri bu konuda geliştirilecek güncellemeleri ve yamaları uygulamaya hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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#Hollanda
#FBI
#Nsa
#The Wall Street Journal
#Php
#Dünya
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