PKK'dan aranan teröristin İsveç'teki suç dosyası da kabarık çıktı!

İsveç basınına göre, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edilmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırması üzerine tutuklanmıştı.

SINIR DIŞI TALEBİ REDDİLDİ

Helsinborg Mahkemesi, Öner'e atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından 1 yıl 4 ay hapis cezası verirken Öner'in sınır dışı edilmesi talebini reddetti. Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öner'in atlara cinsel istismarda bulunmasının, 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı ifade edilmişti. Ahırdaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Öner'in bağladığı ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, atların sahibinin ahıra geldiği sırada Öner'in kaçtığı belirtilmişti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İddianamede, ertesi gün tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince yeniden kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta ahıra yeniden geldiği ve çevredekiler tarafından ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedilmişti.

Teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner, kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de talep edilmişti.

Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.