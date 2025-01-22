Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi için İsrail'den ket: Şin Bet onayı yoksa izin de yok!

22 Ocak 2025 16:34 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:50

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin Yönetimi tarafından yönetileceği iddiasını İsrail yalanladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in denetimi ve onayı olmadan kimsenin geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Arap basınından Şarku'l Avşat'ın yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Refah Sınır Kapısı için karar verildiği yazıldı. Habere göre, Refah Sınır Kapısı​, Filistin​ yönetimi tarafından yönetilecekti. Fakat İsrail bu haberi yalanladı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistin yönetiminin şu anda çıkış vizelerinin onaylanmasında rol oynadığı belirtildi.

ŞİN BET ONAY OLMADAN İZİN YOK!

İsrail ordusunun şu anda Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırıldığı ve ordu ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in denetimi ve onayı olmadan kimsenin geçişine izin verilmediği belirtildi. Sınır kapısındaki teknik işleri Hamas​ mensubu olmayan Gazzeliler tarafından sağlandığı ve Filistin yönetiminin Gazzelilerin pasaportlarına damga vurduğu ifade edildi.

'FİLİSTİN YÖNETİMİ' İDDİASI

Şarkul Avsat gazetesi, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve Mısır Genel İstihbarat Servisi arasında yapılan görüşmede, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze​ tarafını Birleşmiş Milletler'in uluslararası gözetimi ve denetimi altında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin yönetiminin yöneteceği konusunda anlaşmaya varıldığını aktarmıştı.