Rum basınından skandal çağrı: 'Türk bayrağını silin!'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) destekli yayınlarıyla bilinen Philenews gazetesi, yayımladığı son başyazıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ve Türkiye’yi hedef alan sert ifadelere yer verdi. Yazıda, müzakerelerin yeniden başlaması için sözde "iyi niyet göstergesi" olarak Beşparmak Dağları’nda bulunan dev KKTC bayrağının silinmesi çağrısı yapıldı.

BEŞPARMAKLAR’DAKİ DEV BAYRAK HEDEFTE

Rum basını, KKTC’nin varoluş mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olan ve yaklaşık 127 bin metrekarelik alanı kaplayan dev bayrağı "işgal sembolü" olarak nitelendirdi. Yazıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a seslenilerek şu ifadelere yer verildi: "İşgal tarafı gerçekten iyi niyet göstermek istiyorsa, işgal altındaki Beşparmaklar’da yer alan sözde devletin bayrağını silebilir."

Barış Harekatı sonrası komando birlikleri tarafından nakşedilen ve uzaydan bile görülebilen bu dev sembol, Rum tarafında rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor.

MÜZAKERE ŞARTI OLARAK SUNULDU

Başyazıda, Rum yönetiminin müzakere masasına dönme arzusunda olduğu iddia edilirken, sürecin ancak Türk tarafının taviz vermesiyle ilerleyebileceği savunuldu. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis’in görüşlerine de yer verilen metinde, iletişimin sürmesi gerektiği ancak her görüşmenin somut bir amacı olması gerektiği vurgulandı. Rum tarafı, müzakerelerin sadece başlamasını değil, bir anlaşma sağlanana kadar kesintisiz devam etmesini istediklerini belirtti.

ANKARA VE KKTC YÖNETİMİNE SUÇLAMALAR

Türk tarafını sahada "oldubitti" yapmakla suçlayan gazete, özellikle Pile bölgesinde yaşanan gerginlikleri hatırlatarak Ankara’nın politikasını eleştirdi.

"KARARLAR TÜRKİYE'DE ALINIYOR"

Tufan Erhürman’ın muhatap alınamayacağı savunularak, KKTC yönetiminin iradesinin Türkiye’de olduğu iddia edildi.

“Sayın Tufan Erhürman’ın bu sorulara cevap verebileceğinden emin değiliz. Çünkü bilindiği üzere her konuda kararlar Türkiye’de alınıyor.”