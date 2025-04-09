Rus askerleri boru hattından 15 km ilerledi Ukrayna askerlerine baskın yaptı! Ama hepsi akciğer hastalığına yakalandı

Rusya ve Ukrayna Savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Rus askerleri Kursk bölgesini almak için gizli bir operasyon düzenledi. Rusya'nın özel kuvvetler askerleri, Suca şehrine sızmak için 15 kilometre boyunca metan gazı içeren doğal gaz boru hattında 2 gün boyunca aralıksız sürünerek bölgeye ulaşmaya çalıştılar. Ukraynalı askerler, Rusların gizli operasyonuna hazırlıksız yakalandı. Boru hattından çıkan yüzlerce asker, Ukrayna mevzilerine saldırdı ve geri püskürttü.

The Telegraph'ın haberine göre 'Borudan çıkan askerler' Rusya'da adeta kahraman haline geldi. Rusya'da bulunan bir kilisenin önüne ise boru hattının 50 metrelik bir maketi konuldu ve “Korkudan tüm borularınızı havaya uçurun... Biz yine de yerin altından size geleceğiz” şarkısı seslendirildi.

ASKERLERİN AKCİĞERLERİ TIKANDI VE ŞİŞTİ

Rus ordusunda görevli 'Zombi' lakaplı bir komutan ise gizli operasyon için hazırlıkların 3 hafta sürdüğünü, "Gazı dışarı pompalamak, oksijeni içeri pompalamak, yüzeye ekstra çıkışlar inşa etmek, mühimmatı, yiyeceği, suyu, askeri personeli taşımak zorundaydık" sözleriyle anlattı.

Rus askerleri zifiri karanlık içindeydi, oksijen eksikliği, yoğun gaz ve dondurucu bir soğuk vardı. Boru hattına 600 ila 800 civarında asker gönderildi. Bu askerler metan gazına maruz kaldı ve akciğerlerinde ciddi kimyasal yanıklar meydana geldi. Sağlık taramalarında da akciğerlerinin tıkalı ve şişmiş olduğu anlaşıldı. Bir sağlık görevlisi ise, hızla kötüleşen askerlerin sağlık durumlarına ilişkin "Bunu ilk kez görüyoruz. Belki de dünyada bir ilk" dedi.

UKRAYNA, RUSYA'YI YALANLADI

Ukrayna tarafı ise gizli operasyonun bir katliama dönüştüğünü, ''Ruslar kahraman değil, kötü ve dikkatsiz askeri planlamanın kurbanıydılar'' diyerek Rus askerlerini fark ettiklerini öne sürdüler.