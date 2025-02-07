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 | Yusuf Özgür Bülbül

Rus üsleri Suriye’de kalacak mı? Yeni Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’dan dikkat çeken açıklama!

Suriye’deki yeni yönetimin önceki anlaşmaları devam ettirip ettirmeyeceği tartışmaları sürüyor. Bu anlaşmalardan biri olan Rus üsleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, "Rus üsleri Suriye'ye fayda sağlaması durumunda açık kalabilir" dedi. İşte detaylar…

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Rus üsleri Suriye’de kalacak mı? Yeni Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra’dan dikkat çeken açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 18:24

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ülkeye fayda sağlaması durumunda Suriye'deki Rus üslerinin açık kalabileceğini belirtti. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ABD'li Washington Post gazetesine verdiği röportajda Rusya ile ilişkilere değindi.

MOSKOVA’NIN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Bakan Kasra, Rusya'nın yeni Suriye hükümetine yönelik tutumunun aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana "önemli ölçüde iyileştiğini" ve Şam'ın Moskova'nın taleplerini değerlendirdiğini ifade etti. Kasra, Esad'ın müttefiki olan Moskova yönetimine ilişkin, "Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur" dedi. Rusya'nın Tartus'taki deniz, Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünü korumasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna Kasra, "Bundan Suriye fayda sağlayacaksa evet" cevabını verdi.

ASKERİ ÜSLERİN STATÜSÜ NE OLACAK?

Kasra ayrıca, Suriye'nin birçok ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı düşündüğünü ve hem ABD hem de Türkiye ile ülkedeki askeri üslerinin statüsü konusunda hassas müzakereler yürütüldüğünü belirtti. Kasra, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği konusunun da "müzakere aşamasında" olduğunu vurguladı. Kasra, "Herkes Trump'ın iktidara gelmesini bekliyordu. Meselenin ABD yönetimi ile yeni Suriye hükümeti arasında biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor

“ÇÖZÜM BARIŞÇIL OLACAK”

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki işgaline değinen Kasra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın amacının bölgenin Şam'ın kontrolü altına girmesini ve hükümetin bölgedeki hapishaneleri kontrol etmesini sağlamak olduğunu kaydetti. "Askeri çözüm her iki tarafta da kan dökülmesine neden olacak" diyen Kasra, "Bizim değerlendirmemize göre çözüm barışçıl olacak. Askeri bir çözüme meyilli değiliz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Suriye'deki yeni yönetime destek açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu konusunda güvence verdiği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre Şansölye Scholz, yaklaşık bir saat Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü.

Scholz, görüşmede Esed'in korku rejimine son vermeyi başardığı için Suriye halkını tebrik etti. Görüşmede, Şansölye Scholz ve Cumhurbaşkanı Şara, etnik veya dini grup gözetmeksizin tüm Suriyelilere katılım tanıyan, hak ve koruma sağlayan kapsayıcı bir sürece ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

 

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