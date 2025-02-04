Son dakika | ABD Başkanı Trump İran'a yönelik kararnameyi imzaladı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 23:09 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:25
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kararnameyi imzaladı. İmza sonrası açıklama yapan ABD Başkanı, "İran nükleer silah sahibi olamaz. İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkımız var" dedi.
Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni yaptırım kararına imzayı atarken, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.
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Kaynak: tgrthaber.com