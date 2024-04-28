28 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:58
Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; İran'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; İran'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.9 kilometre olarak kaydedildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: Tgrthaber.com.tr