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28 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:58

Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; İran'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Son dakika! Komşuda korkutan deprem: Türkiye&#039;den de hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; İran'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.9 kilometre olarak kaydedildi. 

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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