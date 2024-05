Teknoloji liderleri yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

10 May 2024 19:52 - Güncelleme : 10 May 2024 19:53

Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus-İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

GÜNDEM YAPAY ZEKANIN İŞLERE KATKISI

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak. Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

Yapay zeka çağında akıllı-dirençli kent teknolojileri

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin şehirler ve yerel yönetimler alanında global lideri Hazem Galal da zirvede bulunacak. Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

YEŞİL ENERJİDE YÜKSEK TEKNOLOJİ VE AR-GE'NİN ÖNEMİ

Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak.

Etkinlikte yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, BCG Yönetici Direktör & Partneri Roberto Ventura, KP Law Yönetici Ortağı Av. Onur Küçük, Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, QNB Finansbank GMY Derya Düner ve Global IT Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta.

DİJİTALLEŞME MARATONUNDA ŞİRKETLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Teknoloji Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması’na katılan teknoloji liderlerinin son bir yılda yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojiler arasında; bulut teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği, dijital dönüşüm ve siber güvenlik çalışmaları ön plana çıkıyor.

Çeşitli kriterler ile oluşturulan En Etkin 50 Teknoloji Lideri listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 30’u yüksek lisans derecesine sahip. Söz konusu liderlerin yüzde 20’si ODTÜ ve İTÜ mezunu iken, bu üniversiteleri yüzde 12 ile Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi takip ediyor. En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin yüzde 50’si, ortalama yedi yıl ve üzeri üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip.

Teknoloji Liderleri Zirvesi hakkında daha detaylı bilgi için www.teknolojiliderlerizirvesi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.