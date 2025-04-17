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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Zelenskiy ABD ile maden anlaşması için tarih verdi

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile maden anlaşması için Perşembe gününü işaret etti. Trump yönetimi ise maden gelirlerini ortak bir yatırım havuzunda birleştirmesini öngören daha geniş kapsamlı bir teklifte bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 19:51

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile yürütülen maden anlaşmasının nihayete ererek, perşembe günü dijital bir toplantı aracılığıyla imzalanma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

ABD GENİŞ KAPSAMLI TEKLİFTE BULUNDU

Zelenskiy, tarafların çevrimiçi bir platformda bir araya gelerek anlaşmayı resmiyete dökeceklerini belirtti. Öte yandan, Trump yönetiminin yakın zamanda Ukrayna'nın güvenliğini teminat altına almayan, ancak devlet ve özel sektörün maden gelirlerini ortak bir yatırım havuzunda birleştirmesini öngören daha geniş kapsamlı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika | Zelenskiy ABD ile maden anlaşması için tarih verdi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Yulia Svyrydenko, gelecekteki anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda onaylanması gerekeceğini belirtti ve bunun her iki ülke için de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi. Svyrydenko, “Bu anlaşma, Ukrayna’da yatırım ve kalkınma fırsatları yaratacak ve hem Ukrayna hem ABD için somut ekonomik büyüme koşulları oluşturacak.” dedi.

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ETİKETLER
#ukrayna
#abd
#volodimir zelenskiy
#volodımir zelenskiy
#Maden Anlaşması
#Dünya
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