Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Suriye Kalkınma Fonu ve İDSB arasında stratejik işbirliği görüşmesi!

Suriye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Safwat Rislân ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal arasında İstanbul’da görüşme gerçekleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 16:19

Toplantının ana eksenini, Suriye’deki mevcut insani durumun ötesine geçerek sürdürülebilir kalkınma modellerine odaklanmak oluşturdu. İDSB’nin geniş uluslararası ağı ile Suriye Kalkınma Fonu’nun sahadaki uygulama gücünü birleştirme vizyonu ele alındı.

ÖNE ÇIKAN İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Görüşmede "balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek" felsefesiyle şu başlıklar üzerinde duruldu:

Kalkınmacı Ortaklıklar: Sadece acil yardım değil, bölge halkının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak mikro ekonomi ve istihdam projeleri.

Kurumsal Kapasite Artırımı: Sivil toplum kuruluşlarının projelerini daha profesyonel ve şeffaf yönetebilmeleri için ortak eğitim ve denetim mekanizmalarının kurulması.

Yatırım ve Proje Koordinasyonu: Suriye'nin yeniden imarı ve sosyal dokusunun güçlendirilmesi için İslami finans modellerinden ve uluslararası sivil toplum fonlarından nasıl yararlanılabileceği.

İDSB'NİN ROLÜ

İstanbul merkezli İDSB, 60’tan fazla ülkeden 350’den fazla STK’yı bünyesinde barındıran devasa bir çatı kuruluştur. Safwat Rislân’ın bu ziyareti, Suriye Kalkınma Fonu’nun projelerini tüm İslam dünyasına tanıtmak ve Müslüman ülkelerdeki hayırsever potansiyelini yapılandırılmış kalkınma projelerine kanalize etmek adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMENİN SATIR BAŞLARI

Safwat Rislân: "Sadece bugünü kurtaran yardımlar değil, yarını inşa eden kalkınma modellerine ihtiyacımız var. İDSB'nin bu konudaki tecrübesi bizim için yol gösterici."

Eyüp Akbal: "Suriye halkının refahı için atılacak her türlü somut adımda işbirliğine hazırız. Sivil toplumun gücünü kalkınma projeleriyle birleştirmeliyiz."

GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Bu görüşmenin ardından, önümüzdeki aylarda İstanbul veya bölgede bir "Kalkınma ve İşbirliği Çalıştayı" düzenlenmesi bekleniyor. Bu çalıştayda, üzerinde mutabık kalınan projelerin uygulama takvimi ve finansman kaynaklarının netleştirilmesi hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti! Yasak aşk cinayetinde cezalar belli oldu
Altın ateşkes alarmı veriyor! Sefer Şener bu geceyi işaret ederek uyardı
Bakan Fidan, Ronald Lamola ile görüştü
ETİKETLER
#Sürdürülebilir Kalkınma
#Suriye İnsani Durum
#İdsb
#Suriye Kalkınma Fonu
#Sivil Toplum İşbirliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.