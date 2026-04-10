Suriye Kalkınma Fonu ve İDSB arasında stratejik işbirliği görüşmesi!

Toplantının ana eksenini, Suriye’deki mevcut insani durumun ötesine geçerek sürdürülebilir kalkınma modellerine odaklanmak oluşturdu. İDSB’nin geniş uluslararası ağı ile Suriye Kalkınma Fonu’nun sahadaki uygulama gücünü birleştirme vizyonu ele alındı.

ÖNE ÇIKAN İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Görüşmede "balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek" felsefesiyle şu başlıklar üzerinde duruldu:

Kalkınmacı Ortaklıklar: Sadece acil yardım değil, bölge halkının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak mikro ekonomi ve istihdam projeleri.

Kurumsal Kapasite Artırımı: Sivil toplum kuruluşlarının projelerini daha profesyonel ve şeffaf yönetebilmeleri için ortak eğitim ve denetim mekanizmalarının kurulması.

Yatırım ve Proje Koordinasyonu: Suriye'nin yeniden imarı ve sosyal dokusunun güçlendirilmesi için İslami finans modellerinden ve uluslararası sivil toplum fonlarından nasıl yararlanılabileceği.

İDSB'NİN ROLÜ

İstanbul merkezli İDSB, 60’tan fazla ülkeden 350’den fazla STK’yı bünyesinde barındıran devasa bir çatı kuruluştur. Safwat Rislân’ın bu ziyareti, Suriye Kalkınma Fonu’nun projelerini tüm İslam dünyasına tanıtmak ve Müslüman ülkelerdeki hayırsever potansiyelini yapılandırılmış kalkınma projelerine kanalize etmek adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMENİN SATIR BAŞLARI

Safwat Rislân: "Sadece bugünü kurtaran yardımlar değil, yarını inşa eden kalkınma modellerine ihtiyacımız var. İDSB'nin bu konudaki tecrübesi bizim için yol gösterici."

Eyüp Akbal: "Suriye halkının refahı için atılacak her türlü somut adımda işbirliğine hazırız. Sivil toplumun gücünü kalkınma projeleriyle birleştirmeliyiz."

GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Bu görüşmenin ardından, önümüzdeki aylarda İstanbul veya bölgede bir "Kalkınma ve İşbirliği Çalıştayı" düzenlenmesi bekleniyor. Bu çalıştayda, üzerinde mutabık kalınan projelerin uygulama takvimi ve finansman kaynaklarının netleştirilmesi hedefleniyor.