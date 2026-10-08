Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Suriye Yemen'e asker mi gönderecek? İddialara açıklama var Suriye yönetiminin Yemen'de Husilere karşı yürütülen operasyonlara asker gönderebileceği yönündeki medya iddiaları, Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından yalanlandı. Axios, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Husilere karşı 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderme ihtimalini değerlendirdiğini ve Trump yönetiminin buna prensipte karşı çıkmadığını iddia etti. Suudi Arabistan merkezli Asharq News televizyonu da Suriye'nin Yemen'deki savaşa katılabileceğini öne sürdü. Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Medya Departmanı iddiaları yalanlayarak, Suriye'nin bölgesel politikasının yeni cepheler açmak üzerine değil istikrar, barış ve iş birliği üzerine odaklandığını belirtti. Şam yönetimi, güvenliğine ve istikrarına yönelik tehditler karşısında kararlılıkla Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu bildirdi. Yemen'de hükümet güçleri Husilere karşı 'Yemen Şafağı' operasyonunu başlatırken, çatışmalar özellikle Taiz ve Babulmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı.

"ŞARA SON KARARINI VERMEDİ" İDDİASI

Axios'un 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye yönetiminin Husilere karşı yürütülen operasyonlara asker desteği sağlama ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Temasların devam ettiği belirtilirken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı.

Görüşmelerin ağırlıklı olarak Riyad ile Şam arasında yürütüldüğü, Donald Trump yönetiminin de her iki ülke tarafından bilgilendirildiği ve prensipte bu muhtemel adıma karşı çıkmadığı ifade edildi. Suriye ordusunun Yemen'e 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderebileceği de iddialar içinde yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN MEDYASI DA İDDİA ETTİ

Suudi Arabistan merkezli Asharq News televizyonu da Suriye’nin "Yemen’deki savaşa" katılabileceğini iddia etti.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Medya Departmanının resmi X hesabından, Şam yönetiminin "Yemen'deki savaşa" katılabileceği yönünde iddiaların yer aldığı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen’deki gelişmelere ilişkin Şam yönetiminin tutumunun "güvenliğine ve istikrarına yönelik tehditler karşısında kararlılıkla Suudi Arabistan'ın yanında durmak" olduğu belirtildi.

HABERLER YALANLANDI

Suriye’nin Yemen’deki savaşa katılabileceğine dair iddiaların yer aldığı haberin yalanlandığı açıklamada, "Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil; istikrar, barış ve iş birliği üzerine odaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı.

Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.