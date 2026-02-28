ABD-İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattı. İran'da başkent Tahran başta olmak üzere birçok kritik şehir ABD ve İsrail tarafından vuruldu. İran da saldırılara karşılık olarak İsrail'e ve ABD üslerine onlarca balistik füze fırlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tahran'da halk sokağa döküldü! ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılıyor: “Taviz yok, teslimiyet yok!" ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatması ve İran'ın misilleme yapmasının ardından, Tahran'da halk ABD ve İsrail karşıtı protestolar düzenledi. ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran dahil kritik şehirlerine saldırı başlattı. İran, misilleme olarak İsrail'e ve ABD üslerine balistik füzeler fırlattı. Tahran'da Filistin Meydanı'nda ABD ve İsrail saldırılarına karşı protestolar düzenlendi. Protestocular, "Taviz yok, teslimiyet yok" sloganları atarak direniş ve dayanışma mesajları verdi. Göstericiler, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Silahlı Kuvvetler'e desteklerini dile getirdi.

TAHRAN'DA ABD VE İSRAİL'E KARŞI PROTESTOLAR

İran devlet televizyonunun aktardığına göre; Tahran’daki Filistin Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık gruplar ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.

“TAVİZ YOK, TESLİMİYET YOK"

Göstericiler saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Ellerinde İran bayraklarıyla alana gelen ve “Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika’ya karşı savaş” sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları paylaştı.

Meydanda bulunan kalabalık, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Silahlı Kuvvetler lehine de destek sloganları attı.