Tahran'da halk sokağa döküldü! ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atılıyor: “Taviz yok, teslimiyet yok!"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD-İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattı. İran'da başkent Tahran başta olmak üzere birçok kritik şehir ABD ve İsrail tarafından vuruldu. İran da saldırılara karşılık olarak İsrail'e ve ABD üslerine onlarca balistik füze fırlattı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre; Tahran’daki Filistin Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık gruplar ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.
Göstericiler saldırıları kınayan pankartlar taşırken, meydanda sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Ellerinde İran bayraklarıyla alana gelen ve “Taviz yok, teslimiyet yok, Amerika’ya karşı savaş” sloganları atan İranlılar, dayanışma ve direniş mesajları paylaştı.
Meydanda bulunan kalabalık, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Silahlı Kuvvetler lehine de destek sloganları attı.