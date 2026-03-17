Trump'ı sarsan istifayı İran koza çevirdi: 'Savaşın haksızlığını haykırıyor'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den ABD'nin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent’in İran'a açılan savaşa karşı çıkarak istifa etmesi üzerine açıklama geldi.

"GİDEREK ARTAN SAYIDA SES SAVAŞIN HAKSIZLIĞINI HAYKIRIYOR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent’in istifasının ardından açıklamada bulundu. Arakçi, "Avrupalı ve ABD’li yetkililer de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses, İran’a karşı savaşın haksız olduğunu haykırıyor. Uluslararası toplumun daha fazla üyesi de bu örneği takip etmeli. Küresel yankı dalgası daha yeni başladı ve servet, inanç ya da ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek. Düşmanımız tek" dedi.

SAVAŞA TEPKİ OLARAK İSTİFA ETTİ

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü savaşa tepki olarak istifa ettiğini açıklamıştı. Kent, istifa mektubunda, "Devam eden İran savaşını, vicdanen desteklemem mümkün değil. İran, ülkemiz için bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun ABD’deki güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" demişti.

Eşi Shannon Mary Kent’i Suriye’deki bir saldırıda kaybeden Kent, eşini İsrail tarafından kurgulanmış bir savaşta kaybettiğini belirtmiş ve 11 kez savaşa gitmiş bir gazi olduğunu aktarmıştı. Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikalıların canlarıyla ödedikleri bedeli haklı çıkarmayan bir savaş için, gelecek nesli savaşa ve ölüme göndermeyi destekleyemem" ifadelerini kullanmıştı.