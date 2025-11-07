Trump'ın zayıflama ilacı zirvesinde Novo Nordisk Direktörü yere yığıldı

Olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın zayıflama ilacı üreticisi "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı şirketlerle yapılan anlaşmaları duyurduğu Beyaz Saray'daki basın toplantısı sırasında yaşandı. Trump'ın ardından söz alan Eli Lilly CEO’su David Ricks konuşma yaparken, Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaştı.

İLK MÜDAHALEYİ DR. MEHMET ÖZ YAPTI

Yere düşmek üzere olan Findlay’a ilk müdahaleyi, toplantıda bulunan ve aynı zamanda Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü olan Dr. Mehmet Öz yaptı. Bu sırada Beyaz Saray yetkililerinin canlı yayını aniden kesmesi ve Oval Ofis'teki basın mensuplarını salondan çıkarması dikkat çekti.

"FENALAŞTI ANCAK İYİ"

Yaklaşık 30 dakikalık aradan sonra devam eden basın toplantısında Başkan Trump, Findlay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Trump, “Şirket temsilcilerinden biri fenalaştı. Gördüğünüz gibi yere düştü ve iyi durumda. Onu az önce gönderdiler ve doktor kontrolünde. Ama iyi” ifadelerini kullandı.