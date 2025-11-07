Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Trump'ın zayıflama ilacı zirvesinde Novo Nordisk Direktörü yere yığıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın zayıflama ilacı anlaşmalarını duyurduğu Beyaz Saray'daki basın toplantısında, Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaştı. Yere yığılmak üzere olan Findlay'a ilk müdahaleyi toplantıda bulunan Dr. Mehmet Öz yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 03:46

Olay, ABD Başkanı 'ın zayıflama ilacı üreticisi "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı şirketlerle yapılan anlaşmaları duyurduğu 'daki sırasında yaşandı. Trump'ın ardından söz alan Eli Lilly CEO’su David Ricks konuşma yaparken, Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaştı.

Trump'ın zayıflama ilacı zirvesinde Novo Nordisk Direktörü yere yığıldı

İLK MÜDAHALEYİ DR. MEHMET ÖZ YAPTI

Yere düşmek üzere olan Findlay’a ilk müdahaleyi, toplantıda bulunan ve aynı zamanda Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü olan Dr. Mehmet Öz yaptı. Bu sırada Beyaz Saray yetkililerinin canlı yayını aniden kesmesi ve Oval Ofis'teki basın mensuplarını salondan çıkarması dikkat çekti.

Trump'ın zayıflama ilacı zirvesinde Novo Nordisk Direktörü yere yığıldı

"FENALAŞTI ANCAK İYİ"

Yaklaşık 30 dakikalık aradan sonra devam eden basın toplantısında Başkan Trump, Findlay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Trump, “Şirket temsilcilerinden biri fenalaştı. Gördüğünüz gibi yere düştü ve iyi durumda. Onu az önce gönderdiler ve doktor kontrolünde. Ama iyi” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff: İbrahim Anlaşmaları’na bir ülke daha katıldı
ABD basınından İsrail'i kızdıracak yorum: Trump Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
Trump koltuğa oturduğundan beri 80 bin kişinin ABD vizesi iptal edildi
ETİKETLER
#donald trump
#basın toplantısı
#Beyaz Saray
#Eli Lilly
#Novo Nordisk
#Dr. Mehmet Öz
#Fenalılık
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.