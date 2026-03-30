Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! 'Kontrolü ele geçiriyoruz'

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. 1 aydır Orta Doğu yangın yerine dönerken, misillemeler de peş peş sürüyor. Savaşta şiddet her geçe gün artarken, ABD'nin İran'a kara harekatı başlatacağı iddia edildi. 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaşırken, Trump'tan da Hürmüz Boğazı açıklaması geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRECEK Mİ?

Kara harekatı ve hem petrol sevkiyatı hem de stratejik açıdan kritik önemdeki Hark Adası'na asker çıkarma ihtimali ağırlık kazanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, "ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna "Evet. Şu anda oluyor." şeklinde cevap verdi.

"İRAN PETROLÜNÜ ALMAYI TERCİH EDERİM"

ABD Başkanı, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." ifadelerini kullandı. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.