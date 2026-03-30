Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması! 'Kontrolü ele geçiriyoruz'

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaş haftalardır tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması geldi. Trump yaptığı açıklamada Boğaz'ın kontrolünün ele geçirilmeye başlandığını belirtti.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 08:04
30.03.2026
saat ikonu 08:24

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. 1 aydır Orta Doğu yangın yerine dönerken, misillemeler de peş peş sürüyor. Savaşta şiddet her geçe gün artarken, ABD'nin İran'a kara harekatı başlatacağı iddia edildi. 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaşırken, Trump'tan da açıklaması geldi.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılar bağlamında Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceklerini ve Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih edeceklerini belirtti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor.
3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisi Orta Doğu'ya ulaştı.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceklerini söyledi.
Trump, Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih edeceğini belirtti.
ABD ve İran arasındaki görüşmelerin Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleştiği ve iyi geçtiği ifade edildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRECEK Mİ?

Kara harekatı ve hem petrol sevkiyatı hem de stratejik açıdan kritik önemdeki Hark Adası'na asker çıkarma ihtimali ağırlık kazanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, "ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna "Evet. Şu anda oluyor." şeklinde cevap verdi.

"İRAN PETROLÜNÜ ALMAYI TERCİH EDERİM"

ABD Başkanı, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." ifadelerini kullandı. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'li Papa'dan Trump yönetimine tepki: Elleriniz kanla dolu
Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 30 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
CHP'den Özkan Yalım kararı! İstifa etmezse ihraç edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik cezaları için yeni talimat

