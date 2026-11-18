ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de yarın üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Dünyanın odaklandığı görüşme öncesinde Ukrayna'dan peş peşe saldırılar geldi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Krasnodar Belediye Yönetiminden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik İHA saldırısına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği ve saldırı nedeniyle sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da Krasnodar Bölgesi'ndeki çok sayıda yerleşim yerinde İHA saldırısı tehlikesi nedeniyle uyarı yayımladı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLARA KISITLAMA GETİRİLDİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), güvenlik önlemleri kapsamında Krasnodar Havalimanı'nda uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Krasnodar Bölgesi'ndeki İlsk ve Afipsk petrol rafinerilerinin İHA saldırılarının hedefi olduğu ileri sürüldü. İddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna, son dönemde Rusya'nın petrol rafinerileri ile petrol depolama ve sevkiyat altyapısına yönelik İHA saldırılarını artırdı.