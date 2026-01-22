Ülke liderleri oradaydı! Davos'ta korku dolu anlar: Bina hemen tahliye edildi

ABD’de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF’in düzenlendiği Kongre Merkezi’nin yakın bir bölümünden dumanların yükselmesi üzerine binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmesinin ardından tahliyenin sona erdirildiğini ifade etti.

https://x.com/EdwardLawrence/status/2014062233764917400

CAN VE MAL KAYBI YOK

İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesine, Kongre Merkezi yakınlarında bulunan küçük bir ahşap kulübede çıkan yangının neden olduğu belirtildi. Küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.