 Baran Aksoy

Ülke liderleri oradaydı! Davos'ta korku dolu anlar: Bina hemen tahliye edildi

İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alanda bir anda panik dolu anlar yaşandı. Kongre merkezine yakın bir yerden dumanların yükselmesi üzerine bina tahliye edildi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 09:40

ABD’de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF’in düzenlendiği Kongre Merkezi’nin yakın bir bölümünden dumanların yükselmesi üzerine binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmesinin ardından tahliyenin sona erdirildiğini ifade etti.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesine, Kongre Merkezi yakınlarında bulunan küçük bir ahşap kulübede çıkan yangının neden olduğu belirtildi. Küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Ülke liderleri oradaydı! Davos'ta korku dolu anlar: Bina hemen tahliye edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Trump NATO ile Grönland konusunda anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu
ABD Suriye'deki DEAŞ'lıların ne olacağını açıkladı: 7 bin kişi Irak'a götürülecek
Grönland tehditlerinin gölgesinde Davos'ta kritik gün! Trump, Avrupalı liderlerin karşısında
#Dünya
