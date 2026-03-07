Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Telegraph Almanlara satıldı

Birleşik Krallık’ın köklü medya kuruluşlarından Telegraph Media Group, 575 milyon sterlinlik anlaşmayla Alman medya devi Axel Springer’ın kontrolüne geçiyor. Anlaşma onaylanırsa Daily Telegraph ve Sunday Telegraph tarihinde ilk kez yabancı bir grubun sahibi olacak.

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Telegraph Almanlara satıldı
Serhat Yıldız
07.03.2026
07.03.2026
Birleşik Krallık’ın en köklü gazetelerinden Daily Telegraph ve Sunday Telegraph’un sahibi olan Telegraph Media Group (TMG), Alman medya şirketi Axel Springer tarafından satın alındı.

575 milyon sterlin değerindeki anlaşma, İngiliz medya sektöründe son yılların en dikkat çekici satın almalarından biri olarak görülüyor. Açıkçası, ülkenin en prestijli gazetelerinden birinin ilk kez yabancı bir grubun kontrolüne geçecek olması da bu anlaşmayı daha da önemli kılıyor. Satışın tamamlanması halinde Telegraph gazeteleri tarihinde yeni bir dönem başlayacak.

YARIŞI AXEL SPRİNGER KAZANDI

Satış sürecinde birden fazla talip vardı. Özellikle Daily Mail gazetesinin sahibi Daily Mail and General Trust (DMGT) güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyordu. Ancak The Guardian’ın aktardığı bilgilere göre Axel Springer’ın sunduğu 575 milyon sterlinlik nakit teklif, diğer tekliflerin önüne geçti ve satın alma yarışını kazandı. Böylece Telegraph Media Group’un kontrolü Alman medya devine geçme aşamasına geldi.

AVRUPA’NIN MEDYA DEVLERİNDEN BİRİ

Satın alma işlemini gerçekleştiren Axel Springer, Avrupa’nın en büyük medya şirketlerinden biri olarak biliniyor. Grubun portföyünde Almanya’nın yüksek tirajlı gazeteleri Bild ve Die Welt gibi önemli yayınlar da bulunuyor. Telegraph Media Group’un satın alınmasıyla birlikte şirket, İngiltere basınının en etkili ve prestijli markalarından birini de bünyesine katmış olacak.

