Üzerine dev haç işareti düşünce hayatını kaybetmişti! Rahip Molinari'nin son sözleri şoke etti

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İstanbul
Ekvador’da bulunan bir kilisede ayin yaparken üzerine haç düşen Katolik rahip Patricio Sánchez Molinari, hayatını kaybetmişti. Rahip Molinari’nin ölmeden sadece birkaç dakika önce söylediği sözleri tüyler ürpertti.
Our Lady of Perpetual Help Kilisesi'nde vaaz veren rahip, insanların telefon başında geçirdikleri zamanı azaltarak manevi yaşama ve sevdikleriyle kurdukları ilişkilere daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurguladı.
Rahip Molinari, "Bir gün burada bulunan hepimiz de öleceğiz. Bazen bazı şeylere harcadığımız zaman, Tanrı ile geçirdiğimiz zaman kadar anlamlı olmayabilir’’ dedi.
Olayın ilgi çeken tarafı ise Molinari bu sözleri söylemesinden sadece birkaç dakika sonra, kilisenin duvarındaki dev haç işaretinin üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.