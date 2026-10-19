Ekvador’da bulunan bir kilisede ayin yaparken üzerine haç düşen Katolik rahip Patricio Sánchez Molinari, hayatını kaybetmişti. Rahip Molinari’nin ölmeden sadece birkaç dakika önce söylediği sözleri tüyler ürpertti.

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HABERİN ÖZETİ Üzerine dev haç işareti düşünce hayatını kaybetmişti! Rahip Molinari'nin son sözleri şoke etti Ekvador'da bir kilisede ayin yaparken üzerine haç düşerek hayatını kaybeden Katolik rahip Patricio Sánchez Molinari'nin son vaazındaki sözleri dikkat çekti. Rahip Molinari, vaazında insanların telefon başında geçirdikleri zamanı azaltıp manevi yaşama ve sevdikleriyle ilişkilere önem vermesi gerektiğini vurguladı. Molinari, "Bir gün burada bulunan hepimiz de öleceğiz. Bazen bazı şeylere harcadığımız zaman, Tanrı ile geçirdiğimiz zaman kadar anlamlı olmayabilir" dedi. Bu sözlerin ardından sadece birkaç dakika sonra, kilisenin duvarındaki dev haç işaretinin üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

ÖNCE MANEVİ İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Our Lady of Perpetual Help Kilisesi'nde vaaz veren rahip, insanların telefon başında geçirdikleri zamanı azaltarak manevi yaşama ve sevdikleriyle kurdukları ilişkilere daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

‘’BİR GÜN BURADA BULUNAN HEPİMİZ ÖLECEĞİZ’’

Rahip Molinari, "Bir gün burada bulunan hepimiz de öleceğiz. Bazen bazı şeylere harcadığımız zaman, Tanrı ile geçirdiğimiz zaman kadar anlamlı olmayabilir’’ dedi.

Olayın ilgi çeken tarafı ise Molinari bu sözleri söylemesinden sadece birkaç dakika sonra, kilisenin duvarındaki dev haç işaretinin üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

