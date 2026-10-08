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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 06:09
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 06:09

Yemen ordusu operasyonlarda Husilerin kayıplarını açıkladı

Yemen'de ordunun başlattığı operasyonlarda Husilerden bin 860 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suudi Arabistan'ın Husilere saldırılarında ise 82 askeri hedefin imha edildiği duyuruldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Yemen ordusu operasyonlarda Husilerin kayıplarını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 06:09
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 06:09

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi vererek son durumu açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, "Yemen Şafağı" kapsamında Husilere yönelik farklı cephelerdeki askeri hedeflere 2 bin 103 "hassas saldırı" düzenlendiğini belirtti.

Yemen ordusu operasyonlarda Husilerin kayıplarını açıkladı

BİN 860 KİŞİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Nezili, saldırıların "tüm eksen ve cephelerde Husilere ait çeşitli askeri hedefleri" kapsadığını ifade etti. Saldırılarda Husilerden bin 860 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildiren Nezili, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin ayrı ayrı bilgi vermedi.

Nezili, saldırılarda Husilere ait yüzlerce araç, askeri ekipman ve askeri mevzinin de imha edildiğini aktardı. Husilerden, Yemen ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu operasyonlarda Husilerin kayıplarını açıkladı

Nezili, dün sabah yaptığı açıklamada ise 97 saldırıda 260 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını, 44 araç ile askeri nakliye ve ikmal aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN 82 ASKERİ HEDEFİ İMHA ETTİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim ve tesislere yönelik saldırılarının ardından Yemen'in 4 vilayetinde Husilere ait 82 askeri hedefi imha ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.

Yemen ordusu operasyonlarda Husilerin kayıplarını açıkladı

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken , Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.

 

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ETİKETLER
#husiler
#Arap Koalisyonu
#Reşad Muhammed El-alimi
#Yemen Ordusu
#Macid Abdullah En-nezili
#Dünya
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