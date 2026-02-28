Menü Kapat
Dünya
 Ümit Buget

Yemen'deki Husilerin lideri: 'İran'la dayanışma içinde hareket edeceğiz'

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'la dayanışma içinde hareket edeceklerini ve her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını açıkladı. İşte o açıklamadan detaylar...

Yemen'deki Husilerin lideri: 'İran'la dayanışma içinde hareket edeceğiz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
22:02
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
22:04

'deki destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ve ’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Tahran’la dayanışma içinde hareket edeceklerini ve her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan konuşmasında Husi, İran'a yönelik saldırıları "ABD-İsrail saldırganlığı" şeklinde nitelendirerek, dayanışmanın İslam dünyasının yararına olduğunu ifade etti.

İran'ın tutumunu 'güçlü ve kararlı' olarak tanımlayan ve Tahran'ın ABD ile İsrail'e karşı mücadele yürüttüğünü söyleyen Husi, "ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran'la dayanışma içinde hareket edeceğiz" dedi.

Her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını belirten Husi, İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasını "meşru bir hak" olduğunu ve bunun söz konusu ülkeleri doğrudan hedef almak anlamına gelmediğini söyledi.

Husi lider, başkent Sana başta olmak üzere Yemen genelinde İran'a destek amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki Husilerin lideri: 'İran'la dayanışma içinde hareket edeceğiz'

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik 'büyük bir operasyon' başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

