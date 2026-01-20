Menü Kapat
 Selahattin Demirel

YPG ateşkesi bozdu! Suriye ordusu Haseke'yi kuşattı

Suriye'de terör örgütü YPG'nin ateşkesi bozmasıyla ordu tekrar harekata başladı. Suriyeli askerler Haseke'yi kuşatarak örgütün işgalindeki bölgelere doğru ilerlemeye başladı.

YPG ateşkesi bozdu! Suriye ordusu Haseke'yi kuşattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 03:27
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 03:30

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG ile varıldığı açıklanan ateşkes 1 gün bile yürürlükte kalmadan örgütün uzlaşmaz tavrı sonucu bozuldu ve ordu tekrar operasyona başladı.

YPG ateşkesi bozdu! Suriye ordusu Haseke'yi kuşattı

Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerinde bulunan, kentin güney girişindeki Panorama Kavşağı’na ulaştı. Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

YPG ateşkesi bozdu! Suriye ordusu Haseke'yi kuşattı

Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

YPG ateşkesi bozdu! Suriye ordusu Haseke'yi kuşattı

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

#Dünya
