Yüzlerce kişi prenses Kate Middleton'u görmek için toplandı! Kral Charles'i unuttular

15 Haziran 2024 14:10 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:15

Her yılın Haziran ayındaki ikinci Cumartesinde Kraliyetin monarşi sisteminin doğum günü yani doğal olarak Kral Charles'in doğum günü kutlandı.2 haftadır İngiltere'de hazırlanan doğum günü için gözler prenses Kate Middleton'a çevrildi.

YÜZLERCE KİŞİ PRENSES KATE MİDDLETON'U GÖRMEK İÇİN TOPLANTI!

Mart ayında videolu bir açıklama ile kanser olduğunu duyuran Kate Middleton, aylar sonra ilk kez güldü.

Kralın resmi doğum gününü kutlamak için düzenlenen yıllık askeri geçit töreninde yer alan Kate Middleton, atlı araba ile geçiş yaptı. Arabada çocukları da yer aldı.

İlk gülümseme sonrası Kate'nin aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. Şapka tarzından vazgeçmeyen Middleton, tarzı ile ise beğeni topladı.