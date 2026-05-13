Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

Mayıs ayının sonlarına gelirken gözler bu kez 19 Mayıs’a çevrildi. Her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak anılan 19 Mayıs yaklaşırken, “resmî tatil mi, hangi kurumlar açık, hayat nasıl etkilenecek?” soruları yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen başlık ise aynı: Okullar tatil mi? Peki, 19 Mayıs bu yıl haftanın hangi gününe denk geliyor? Eğitim kurumları kapalı olacak mı? Kamu daireleri ve özel sektör nasıl çalışacak? İşte 19 Mayıs’a dair merak edilenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 09:21

Her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs yaklaşırken, bu özel günün resmî tatil olup olmadığı yeniden araştırma konusu oldu. Aynı zamanda 19 Mayıs’ın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve özellikle öğrencileri ilgilendiren ?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. “19 Mayıs resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar kapalı olacak mı?” gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 2026 yılında resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumunu ele alan haberde, bu özel günün tatil olduğu belirtiliyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmî tatil olarak kabul ediliyor.
2026 yılında 19 Mayıs, salı gününe denk geliyor.
19 Mayıs tarihinde okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime bir gün ara verilecek.
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor ve normal çalışma düzeni sürecek.
2026 yılındaki diğer resmi tatiller arasında Kurban Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 19 Mayıs tarihinde ülke genelinde resmî tatil uygulanacak. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor. Millî Mücadele’nin başlangıcını simgeleyen anlamlı gün, 2026’da da tam gün resmî tatil kapsamında kutlanacak. Türkiye genelinde düzenlenecek törenler, etkinlikler ve kutlama programlarıyla birlikte bayram coşkusu sosyal hayata da yansıyacak.

19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

19 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencileri sevindiren gelişme geldi. 19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın salı gününe denk gelmesi ve resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu tarihte okullar da tatil olacak. Bu kapsamda okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. Resmî tatil nedeniyle valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları da kapalı olacak. Ayrıca bankalar da 19 Mayıs tarihinde hizmet vermeyecek.

19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

18 MAYIS PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan 18 Mayıs tarihi için herhangi bir resmî tatil kararı bulunmuyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, yarım gün ya da tam gün tatil kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu nedenle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzeni ve mesai saatleriyle faaliyetlerini sürdürecek.

19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

2026 KALAN RESMİ TATİLLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından 2026 yılının geri kalanında vatandaşları yoğun bir resmî tatil ve bayram takvimi bekliyor.

Bayram AdıTarihGün
Kurban Bayramı27 - 30 Mayıs 2026Çarşamba - Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2026Çarşamba
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026Pazar
Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2026Perşembe
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 13-19 Mayıs 2026 satışta! Akıllı saat, vantilatör, midi fırın ve pike çeşitleri raflarda
18-19 Mayıs okullar üniversiteler kamu kurumları tatil mi?
19 Mayıs hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?
ETİKETLER
#Okullar Tatil Mi
#Bayram Takvimi
#19 Mayıs Tatil Mi
#19 Mayıs Hangi Gün
#Resmi Tatiller 2026
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.