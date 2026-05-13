19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs yaklaşırken, bu özel günün resmî tatil olup olmadığı yeniden araştırma konusu oldu. Aynı zamanda 19 Mayıs’ın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve özellikle öğrencileri ilgilendiren “okullar tatil mi?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. “19 Mayıs resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar kapalı olacak mı?” gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 19 Mayıs tarihinde ülke genelinde resmî tatil uygulanacak. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor. Millî Mücadele’nin başlangıcını simgeleyen anlamlı gün, 2026’da da tam gün resmî tatil kapsamında kutlanacak. Türkiye genelinde düzenlenecek törenler, etkinlikler ve kutlama programlarıyla birlikte bayram coşkusu sosyal hayata da yansıyacak.
Öğrencileri sevindiren gelişme geldi. 19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın salı gününe denk gelmesi ve resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu tarihte okullar da tatil olacak. Bu kapsamda okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. Resmî tatil nedeniyle valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları da kapalı olacak. Ayrıca bankalar da 19 Mayıs tarihinde hizmet vermeyecek.
Vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan 18 Mayıs tarihi için herhangi bir resmî tatil kararı bulunmuyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, yarım gün ya da tam gün tatil kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu nedenle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzeni ve mesai saatleriyle faaliyetlerini sürdürecek.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından 2026 yılının geri kalanında vatandaşları yoğun bir resmî tatil ve bayram takvimi bekliyor.
|Bayram Adı
|Tarih
|Gün
|Kurban Bayramı
|27 - 30 Mayıs 2026
|Çarşamba - Cumartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2026
|Perşembe