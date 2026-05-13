Her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs yaklaşırken, bu özel günün resmî tatil olup olmadığı yeniden araştırma konusu oldu. Aynı zamanda 19 Mayıs’ın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve özellikle öğrencileri ilgilendiren “okullar tatil mi?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. “19 Mayıs resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar kapalı olacak mı?” gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 2026 yılında resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumunu ele alan haberde, bu özel günün tatil olduğu belirtiliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmî tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında 19 Mayıs, salı gününe denk geliyor. 19 Mayıs tarihinde okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor ve normal çalışma düzeni sürecek. 2026 yılındaki diğer resmi tatiller arasında Kurban Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı bulunuyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 19 Mayıs tarihinde ülke genelinde resmî tatil uygulanacak. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor. Millî Mücadele’nin başlangıcını simgeleyen anlamlı gün, 2026’da da tam gün resmî tatil kapsamında kutlanacak. Türkiye genelinde düzenlenecek törenler, etkinlikler ve kutlama programlarıyla birlikte bayram coşkusu sosyal hayata da yansıyacak.

19 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencileri sevindiren gelişme geldi. 19 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın salı gününe denk gelmesi ve resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu tarihte okullar da tatil olacak. Bu kapsamda okullar ve üniversitelerde eğitim-öğretime bir gün ara verilecek. Resmî tatil nedeniyle valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları da kapalı olacak. Ayrıca bankalar da 19 Mayıs tarihinde hizmet vermeyecek.

18 MAYIS PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan 18 Mayıs tarihi için herhangi bir resmî tatil kararı bulunmuyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, yarım gün ya da tam gün tatil kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu nedenle kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzeni ve mesai saatleriyle faaliyetlerini sürdürecek.

2026 KALAN RESMİ TATİLLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından 2026 yılının geri kalanında vatandaşları yoğun bir resmî tatil ve bayram takvimi bekliyor.