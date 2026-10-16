2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

Tıp dünyasının merakla beklediği 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sürecinde beklenen an geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih işlemleri tamamlanan sınavın yerleştirme sonuçlarını resmi olarak ilan etti.

ÖSYM SONUÇ EKRANI AÇILDI

30 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından eksiksiz şekilde tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim tarihi itibarıyla saat 15.00’ten itibaren erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak öğrenilebilecek.