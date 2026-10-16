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Eğitim
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:34

2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:34

Tıp dünyasının merakla beklediği 2026- 2. Dönem yerleştirme sürecinde beklenen an geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), tercih işlemleri tamamlanan sınavın yerleştirme sonuçlarını resmi olarak ilan etti.

2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM SONUÇ EKRANI AÇILDI

30 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından eksiksiz şekilde tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim tarihi itibarıyla saat 15.00’ten itibaren erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak öğrenilebilecek.

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ETİKETLER
#ÖSYM
#Yerleştirme sonuçları
#tus
#2. Dönem
#2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Eğitim
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